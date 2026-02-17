Agencias

Google planea convertir la función 'Now Playing' de Pixel en una aplicación independiente

Guardar

Google está planeando convertir la función 'Now Playing' (reproduciendo ahora) de los teléfonos de la serie Pixel en una aplicación independiente disponible en la Play Store.

La función 'Now Playing' permite a los usuarios identificar canciones que están sonando en el entorno sin necesidad de tener conexión a internet. Esta característica es una función nativa de los teléfonos de Google Pixel, pero dejará de serlo.

Según ha avanzado el portal especializado 9to5Google, la compañía está trabajando por lanzar 'Now Playing' en una aplicación propia, disponible en la Play Store de Google, y que contendrá tanto los ajustes como el historial de las canciones identificadas.

El portal ha descubierto en el código en la versión B.21 de Android System Intelligence información que apunta al lanzamiento de la aplicación e incluso muestra su icono, con una nota musical dentro de una lupa en tonos azules y blancos.

La aplicación 'com.google.android.apps.pixel.nowplaying.' no tiene una fecha oficial de lanzamiento, pero 9to5Google señala el próximo 'Feature Drop' de Google de marzo como un "buen candidato".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bruselas urge al espacio Schengen militar: Mientras los europeos rellenan papeles, los rusos llegan a Polonia

Bruselas urge al espacio Schengen

Así ha sido la bochornosa bronca que ha provocado la expulsión disciplinaria de Antonio Canales en 'GH DÚO'

La tensión se desbordó en el reality tras acusaciones, gritos y acusaciones de agresión entre varios participantes, lo que llevó a la dirección a tomar la medida irreversible de apartar a uno de ellos por votación del público

Así ha sido la bochornosa

Patrimonio Nacional abre su Temporada Musical 2026 con un homenaje a las compositoras del barroco

Patrimonio Nacional abre su Temporada

Nogueras afirma que la ley de Vox para prohibir el burka "no pasa un solo filtro europeo" y zanja: "Ni burka ni Vox"

Nogueras afirma que la ley

Kim inaugura con su hija viviendas para familias de soldados caídos en guerra de Ucrania

Infobae