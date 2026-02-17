España es el segundo trampolín a nivel mundial de inversiones latinoamericanas hacia terceros países

España ocupa la segunda posición a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos, donde se localizan filiales de empresas latinoamericanas que actúan como trampolín directo hacia terceros países.

Así se desprende del informe 'España como economía trampolín de inversiones en Iberoamérica', elaborado por el Observatorio Empresarial Iberoamericano Ceapi junto al Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

En concreto, Estados Unidos acoge a 270 filiales de empresas "trampolín", España a 197 y Reino Unido a 155. De ellas, "Brasil lidera el ranking de países con mayor número de trampolines directos, Panamá gana protagonismo, Ecuador se mantiene como destino importante, y sigue sorprendiendo que México no destaca en este tipo de filiales", especifican los autores del documento.

En el caso español, el país es trampolín de 13 de los 19 países analizados en posiciones relevantes y destaca su papel en el caso de Venezuela, Uruguay, México, Guatemala y Chile.

El informe también constata que México es el principal inversor de América Latina en España, tanto por el número de matrices como de filiales: el país ha constituido una importante red al alcanzar casi cuatro filiales por matriz en España frente a una media que se sitúa en dos. Los otros grandes inversores latinoamericanos son Chile, Colombia y Brasil.

La principal motivación de las inversiones de las empresas latinoamericanas en España es estar presente en este mercado, "aunque ello no evita que utilicen esta localización para realizar inversiones en otras economías", expone el informe.

Respecto a los sectores de estas compañías, el 9,1% de las matrices y filiales latinoamericanas pertenecen al ámbito financiero, el 4,9% al manufacturero, el 4,3% al inmobiliario, el 3,4% a las comunicaciones y en 2,5% al comercio.

En sentido contrario, España se ha consolidado como el segundo inversor en América Latina con un 11% de la inversión extranjera directa (IED), con Brasil, México y Colombia como principales destinos (38%, 25% y 15%, respectivamente). De hecho, América Latina y el Caribe representan cerca del 40% de la IED que emite España.

Los servicios financieros y de seguros representaron el 35% del stock, como reflejo de la expansión bancaria española desde los años 90, le siguen las telecomunicaciones con más del 9%, la distribución de energía y agua (cerca del 8%) y el comercio minorista (menos del 5%), estos dos últimos en retroceso desde 2015.