El primer ministro de Etiopía pide apoyo a Erdogan para garantizar el acceso del país al mar

Erdogan subrayó que el comercio bilateral entre Turquía y Etiopía podría superar los mil millones de dólares, posicionando a Ankara como el segundo mayor inversor en el país africano. De acuerdo con lo reportado por la agencia de noticias Anatolia, el primer ministro de Etiopía, Ahmed Abiy, sostuvo una reunión oficial en Adís Abeba con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en la que solicitó apoyo diplomático para garantizar a Etiopía un acceso al mar, considerado clave para su desarrollo.

La reunión, según detalló Anatolia, abordó principalmente la búsqueda de una salida marítima para Etiopía. Ambos líderes calificaron la conversación como sólida y constructiva respecto a este asunto, que constituye una prioridad estratégica para el gobierno de Adís Abeba. El jefe de Gobierno etíope manifestó en redes sociales que el encuentro permitió intercambiar ideas sobre cooperación en áreas estratégicas, reafirmando el compromiso conjunto de desarrollar asociaciones basadas en los intereses de ambos países. Ahmed Abiy expresó su confianza en que la relación entre Etiopía y Turquía continuará fortaleciendo los lazos de amistad.

Turquía, según su presidente, identifica oportunidades significativas para ampliar las relaciones comerciales con Etiopía. Erdogan afirmó que el volumen de comercio puede fácilmente superar los mil millones de dólares y subrayó la posición de Turquía como el segundo inversor internacional en la economía etíope. Su oficina recogió estas declaraciones, que ponen en valor el potencial de las relaciones entre ambas naciones.

Etiopía lleva décadas buscando alternativas para obtener acceso propio al mar Rojo, objetivo que se complicó desde la independencia de Eritrea en 1993. Tras perder el único corredor marítimo que el país tenía antes de esa fecha, Adís Abeba marcó como prioridad estratégica la recuperación de una ruta hacia el mar. Según publicó Anatolia, en 2024 se firmó un acuerdo con la región semiautónoma de Somalilandia para procurar una salida al mar, lo que generó tensiones diplomáticas con Somalia, que no reconoce la independencia de Somalilandia y considera la iniciativa como una amenaza para su integridad territorial.

El acuerdo entre Etiopía y Somalilandia tiene el propósito de facilitar el acceso portuario, un tema que el gobierno de Ahmed Abiy considera vital para el futuro económico del país. Anatolia detalló que este acuerdo representa una de las fórmulas que Etiopía ha explorado ante el bloqueo marítimo, en el contexto de las dificultades para negociar un arreglo directo con Eritrea desde la separación de ambos países.

Durante la visita oficial, Erdogan reiteró la intención de Ankara de fomentar la cooperación bilateral en sectores estratégicos y expresó el deseo de ampliar las inversiones turcas en la economía etíope. Las declaraciones de los mandatarios, recogidas por Anatolia, pusieron de manifiesto la importancia estratégica, tanto política como económica, de reforzar los vínculos entre Turquía y Etiopía, en medio de los desafíos regionales que implica la obtención de una salida marítima para el gobierno etíope.