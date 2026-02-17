Agencias

El Consejo de Estado inicia mañana la conmemoración de su V Centenario con un concierto en el Teatro Real

Guardar

El Consejo de Estado da comienzo a su programa de actividades para conmemorar el V Centenario de la institución, con un concierto que se celebrará este miércoles 18 de febrero, a las 12.00 horas, en el Teatro Real de Madrid.

La Presidenta del Consejo, Carmen Calvo, y el Presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, darán la bienvenida a los asistentes, al inicio del acto. La Orquesta Titular del Teatro Real, dirigida por Francesc Prat, interpretará obras de compositores españoles como Manuel de Falla, Joaquín Turina, Amadeo Vives, Pablo Sorozábal y Ruperto Chapí, con la soprano Sabina Puértolas, como ha dado a conocer el coliseo madrileño.

El Consejo de Estado es una de las instituciones más antiguas de España, que ha mantenido una existencia de manera ininterrumpida. Creada por el emperador Carlos V en 1526 en Granada, a lo largo de cinco siglos se ha mantenido fiel a una misma vocación: servir a la buena gobernanza pública desde el conocimiento, la independencia y el respeto a la legalidad.

El programa de actividades se va a desarrollar durante todo 2026 y contempla diferentes actos de carácter institucional, con un enfoque académico, histórico y divulgativo y una programación cultural y artística, combinando la dimensión jurídica y académica con una amplia difusión al conjunto de la ciudadanía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ikea gana 164 millones en España en su año fiscal 2025, un 22,4% más, y eleva un 2,8% su facturación

La compañía sueca logra una mejora significativa en ingresos y utilidades al consolidar su presencia en el país, aumentar su canal digital, crear empleo y reforzar el apoyo social, según destaca Carl Aaby, CEO en España

Ikea gana 164 millones en

Casi el 80% de los españoles defiende prohibir la publicidad de alimentos insanos dirigidos a menores, según un estudio

Según datos recogidos por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Shopperview, una amplia mayoría apoya restringir anuncios dirigidos a niños de productos asociados a problemas de obesidad y poco valor nutricional, destacando la urgencia regulatoria

Casi el 80% de los

Alfonso Cabello: "Sigo pensando en cómo puedo mejorar dentro y fuera del ciclismo, es mi motivación"

El campeón mundial y referente del ciclismo paralímpico español explora nuevos horizontes profesionales tras Tokio, aunque reconoce que la pasión por la bicicleta y la autoexigencia siguen siendo claves en su día a día y en sus metas futuras

Alfonso Cabello: "Sigo pensando en

'Wuthering Heights' arrasa en taquilla con 82 millones de dólares de recaudación

Infobae

La OCU alerta a la AESAN sobre la venta de gominolas con cannabidiol y pide que verifique su conformidad legal

La Organización de Consumidores y Usuarios exige a la Administración revisar la legalidad de unos caramelos que incluyen CBD y reclama actuar para salvaguardar la salud pública y la adecuada protección de menores, además de controlar el etiquetado y la trazabilidad

Infobae