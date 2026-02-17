Condenado en Azerbaiyán a 20 años de prisión Ruben Vardanián, ex primer ministro de Nagorno Karabaj

Un tribunal de Bakú, la capital de Azerbaiyán, ha condenado este martes a 20 años de prisión al ex primer ministro 'de facto' de Nagorno Karabaj Ruben Vardanián en el marco de los procesos abiertos contra antiguos líderes separatistas de la región, que fue reintegrada a finales de 2023 por Azerbaiyán como parte de su territorio.

La Fiscalía había pedido la cadena perpetua para Vardanián, ciudadano armenio, que ha sido hallado culpable de planear y poner en marcha un conflicto armado, incurrir en el desplazamiento forzoso de parte de la población, realizar actividades propias de mercenarios, crear una organización criminal, financiar el terrorismo, cometer actos terroristas y almacenar y transportar armas de forma ilegal, entre otros cargos que se le imputaban.

El juicio contra Vardanián, que había sido acusado, además, de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad, ha estado presidido por los jueces Zeynal Agayev, Jamal Ramazanov y Anar Rzayev. El acusado ha contado en todo momento con un traductor y con la ayuda de su abogado, según informaciones de la agencia azerí Azertac.

Vardanián, exbanquero y multimillonario cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, se mudó a Nagorno Karabaj en 2022, año en que pasó a estar a cargo de la Jefatura de Gobierno de la región en calidad de ministro de Estado --cargo creado tras la abolición del puesto de primer ministro y que ocupó hasta febrero de 2023--.

Las autoridades azeríes aseguran que tanto él como otros líderes de la región formaban parte de una "entidad armada ilegal que intentó impedir que Azerbaiyán reclamara el territorio". Fue detenido en septiembre de 2023 mientras intentaba cruzar a Armenia en pleno éxodo tras las operaciones militares puestas en marcha por el Ejército azerí.

Nagorno Karabaj es un territorio de unos 4.400 kilómetros cuadrados en el Cáucaso Sur que estuvo tres décadas bajo control de las autoridades separatistas proarmenias. Si bien la zona era de mayoría armenia, la última ofensiva azerí provocó la huida de la inmensa mayoría de la población hacia Armenia, que denunció una limpieza étnica.

El acuerdo de alto el fuego incluyó el desarme de los grupos armados, la retirada de militares armenios y la reintegración del territorio en Azerbaiyán. Desde entonces, Bakú y Ereván han mantenido varias rondas de contactos de cara a lograr un acuerdo de paz, si bien por el momento no han logrado materializarse en un pacto que ponga fin a su conflicto.