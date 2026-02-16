Vox irá al acto del Rey sobre la Constitución, pero se irá después para "no compartir espacio con un Gobierno corrupto"

En fechas anteriores, Vox evitó actos presididos por el monarca en el Congreso, como en la conmemoración de los 50 años de la Monarquía y en la celebración del desfile de la Hispanidad. De acuerdo con la información divulgada por el medio, el partido mantiene su postura de no coincidir con representantes del gobierno, a quienes catalogan como "corruptos", en eventos oficiales. Vox confirmó que este martes asistirá a la ceremonia de homenaje a la Constitución Española en el Congreso de los Diputados, presidida por el Rey Felipe VI, pero adelantó que sus miembros abandonarán la Cámara Baja tras el discurso oficial, en señal de rechazo al Ejecutivo en funciones.

Según publicó el medio, José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, detalló que el partido "claro" que estará presente en el acto, titulado 'Nuestra Constitución más longeva', el cual comenzará a las 12:30 horas en el Salón de Plenos. Durante la ceremonia están previstos discursos tanto de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, como del jefe del Estado, Felipe VI. Al concluir las intervenciones, la agenda incluye la inauguración de una exposición titulada 'La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades'.

El medio reportó que, pese a su asistencia inicial, Vox se retirará tras los discursos protocolarios. "No vamos a dejar de asistir a una sesión que está dentro de nuestro lugar de trabajo", explicó Fúster, insistiendo en la relevancia del hemiciclo como espacio parlamentario propio. El portavoz argumentó que la decisión obedece a la negativa rotunda del grupo a "compartir espacio con este Gobierno corrupto", reafirmando que no contribuirán a "blanquearlo de ninguna manera".

José Antonio Fúster, según consignó el medio, remarcó la diferencia entre las sesiones parlamentarias y los actos que, a juicio del partido, exceden la función institucional. "Nosotros no nos ausentamos de las sesiones del Congreso de los Diputados, en ninguna. Pero Vox sí se levanta y se marcha cuando alguien les lleva a un presidente que apoya a narcodictadores, por ejemplo", sostuvo el portavoz, recordando el abandono del hemiciclo ante la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificaron de "terrorista".

La formación ha subrayado en repetidas ocasiones su rechazo a actos que interpreten como una legitimación del Gobierno, consignó el medio. De acuerdo con declaraciones recientes, Vox justifica su permanencia en el hemiciclo durante la ceremonia argumentando que el Congreso constituye el centro de su actividad legislativa. Sin embargo, recalcan que no asistirán ni permanecerán en eventos que incluyan la presencia de dirigentes gubernamentales, cuya gestión y legitimidad cuestionan abiertamente.

El acto, enmarcado en la conmemoración de la Constitución de 1978, busca destacar los acuerdos alcanzados en la Transición política en España, resaltando el consenso y los derechos y libertades derivados de dicho texto. Según informó el medio, la presencia tanto del Rey como de la presidenta de la Cámara otorga a la ceremonia carácter institucional, punto que Vox no ha cuestionado en lo relativo a su asistencia inicial.

En relación a otros episodios recientes, el medio detalló que Vox tampoco acudió a la ceremonia por el 50 aniversario de la Monarquía ni al desfile de la Hispanidad en el Congreso, ambas actividades presididas por Felipe VI. El partido fundamentó esas ausencias en la misma argumentación presentada para su retirada de la ceremonia constitucional, insistiendo en que se trata de evitar cualquier connivencia indirecta con dirigentes a quienes consideran ilegitimados por presuntas prácticas corruptas.

El posicionamiento de Vox llega en un contexto de creciente tensión con el Gobierno. La formación ha reiterado su rechazo a compartir actos institucionales con miembros del Ejecutivo y ha reafirmado que actuará siempre que, a su juicio, considere vulnerados principios que consideran esenciales para el ejercicio político. Según publicó el medio, la agrupación no prevé modificar este criterio en futuras sesiones o eventos oficiales con similares características.