Agencias

Ucrania dice haber llevado a cabo contraataques exitosos en la parte sureste del frente

Guardar

Kiev, 16 feb (EFE).- Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo contraataques exitosos en la parte sureste del frente, informó en su cuenta de Facebook el jefe del Ejercito ucraniano, Oleksandr Sirski, durante una visita a las zonas de Oleksandrivka y Guliaipole.

Según el último boletín del Centro para Estrategias de Defensa de Kiev, el bloqueo parcial por parte del Kremlin de la plataforma de mensajería Telegram y las medidas del Gobierno ucraniano y la empresa SpaceX para evitar que el Ejército ruso utilizara terminales Starlink para sus comunicaciones han creado problemas a las fuerzas invasoras.

En concreto se ha dificultado la comunicación de mando y control entre las unidades rusas en el frente de Oleksandrivka.

Sirski ha marcado como prioridad para los comandantes ucranianos de la zona recuperar territorio, aunque también les ha pedido que tengan en cuenta el número de bajas a la hora de decidir sobre sus acciones.

El jefe del Ejército de Ucrania también ha informado de que Rusia mantiene sus tentativas de romper las líneas defensivas ucranianas con "ataques constantes" en otros segmentos de la línea de contacto de la parte sureste del frente, si bien ha asegurado que los esfuerzos rusos no están obteniendo "éxitos sustanciales".

Según el canal de Telegram ucraniano de seguimiento de la guerra 'DeepState', Rusia se hizo en enero con 245 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano a lo largo de todo el frente.

En diciembre y noviembre del año pasado los rusos tomaron 445 y 505 kilómetros cuadrados respectivamente. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Congreso español debate la propuesta de la ultraderecha de vetar los burkas en público

Infobae

Kiev impone sanciones contra el presidente de Bielorrusia por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania

Kiev impone sanciones contra el

Tolón al PP sobre la LOMLOE: "La vamos a desarrollar como ustedes no hicieron: con consenso, con diálogo y dinero"

Tolón al PP sobre la

Ya hay fecha para el Google I/O 2026: se celebrará los días 19 y 20 de mayo

Ya hay fecha para el

Condenados a penas de prisión tres colaboradores del responsable de un atentado contra una sinagoga en Túnez

La justicia de Túnez dictó sentencias de hasta ocho años para allegados relacionados con el ataque a la sinagoga de Ghriba en 2023, mientras la madre del agresor fue absuelta según medios locales

Condenados a penas de prisión