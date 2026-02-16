Telegram bloquea más de 235.000 canales en un día en medio de restricciones en Rusia

Moscú, 13 feb (EFE).- El servicio de mensajería Telegram, que en estos momentos se ha visto restringido en Rusia por acusaciones de incumplir la legislación nacional, bloqueó este domingo 253.974 canales y grupos, según el reporte de estadísticas publicado en su portal oficial.

Se trata del mayor número de bloqueos en un día desde el pasado 23 de enero, cuando bloqueó 348.631 canales y grupos en una sola jornada.

En el transcurso de febrero el sistema de mensajería ha bloqueado 1.856.069 canales y grupos, y en lo que va de año, más de 7,27 millones, incluyendo 27.282 comunidades "vinculadas al terrorismo" y 77.472 con contenidos de abuso sexual infantil.

Desde la semana pasada el funcionamiento de Telegram en Rusia se ha visto afectado por crecientes restricciones impuestas por el regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, que acusa al servicio de violar las leyes rusas.

Este bloqueo ha sido criticado por activistas, políticos, militares, blogueros y corresponsales de guerra, mientras que Amnistía Internacional lo llamó un acto de censura, al igual que el propio fundador de Telegram, el ruso Pável Durov.

El pasado jueves la red de mensajería instantánea WhatsApp, que tiene cerca de 100 millones de usuarios en Rusia, también denunció el intento de las autoridades del país de bloquearle totalmente para abrirle paso a MAX, su alternativa rusa.EFE