La Fiscalía de Viena acusa a un joven de planear un ataque terrorista durante un concierto de Taylor Swift

Las autoridades señalaron que el acusado, de 21 años, habría incitado a perpetrar ataques terroristas utilizando redes sociales como Snapchat, mediante la difusión de vídeos que promovían el asesinato de personas catalogadas como “infieles”, además de compartir archivos y propaganda que glorificaban las acciones del Estado Islámico. De acuerdo con la Fiscalía de Viena, la acusación sostiene que el joven fue arrestado en agosto de 2024 en el marco de una investigación que lo vincula al intento de llevar a cabo un atentado durante un concierto de la cantante estadounidense Taylor Swift planeado para el 9 de agosto de ese año.

Según indicó la Fiscalía mediante un comunicado recogido por la prensa austriaca, el individuo es señalado por su presunta participación desde mayo de 2023 en una célula terrorista, cuya finalidad era organizar y ejecutar un ataque durante el concierto mencionado. Los fiscales detallaron que el joven habría buscado instrucciones en línea para fabricar una bomba basada en triperóxido de triacetona (TATP), una sustancia explosiva utilizada previamente en atentados reivindicados por el Estado Islámico. Además, según consignó la Fiscalía de Viena, las pesquisas apuntan a que el acusado recibió asistencia de otros miembros del grupo y pretendía adquirir armas y una granada de mano en el mercado ilegal.

La investigación de las autoridades austriacas también abarca la actividad del detenido fuera de Austria. Según publicó la Fiscalía de Viena, el joven enfrenta acusaciones independientes vinculadas a la presunta planificación de atentados en Dubái y Estambul, dos ciudades que figuraban como potenciales escenarios para ataques frustrados. El Ministerio Público reportó que, adicionalmente, se le imputa un intento de homicidio ocurrido en La Meca en marzo de 2024, donde habría intentado asesinar a un guardia de seguridad y dejó heridos a otras cuatro personas con arma blanca durante el incidente.

De acuerdo con la información difundida por los fiscales, los eventos desencadenados por la detención del acusado provocaron la cancelación de conciertos de Taylor Swift en agosto de 2024, luego de la captura de al menos tres sospechosos relacionados con la trama. El joven, cuya identidad no se ha revelado públicamente, enfrenta cargos por terrorismo y pertenencia a una organización criminal. De ser hallado culpable, la ley contempla hasta 20 años de prisión como posible condena, según detalló la Fiscalía de Viena.