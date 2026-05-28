Regresa a Venezuela un excolaborador de Guaidó y un exdiputado tras años en el exilio

(Actualiza con la llegada del exdiputado José Guerra)

Caracas, 28 may (EFE).- El político venezolano Roberto Marrero, exdirector de despacho del opositor Juan Guaidó, y el exdiputado José Guerra informaron este jueves de su regreso a Venezuela, luego de años en el exilio producto de la compleja crisis política de los últimos años en su país.

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Los opositores llegaron, en vuelos separados, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en el marco de la nueva etapa política anunciada por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante un ataque militar de Estados Unidos en Caracas.

"Solicité amnistía y me otorgaron un salvoconducto del tribunal al cual me presentaré. También un salvoconducto para viajar porque mi pasaporte expiró y no he podido obtenerlo", explicó Guerra en una publicación en su cuenta en Instagram que acompañó con un video en el que se le ve acompañado del diputado opositor Pablo Pérez.

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El exdiputado dijo que estuvo siete años en un "exilio forzoso" producto de dos autos de detención, "uno en junio de 2019 y otro en junio de 2025", sin ahondar en detalles.

"Voy a proponer al país ideas concretas para resolver esta monumental crisis económica y contribuir a la salida política que el país espera", añadió el también economista.

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Por su parte, Marrero, quien fue el principal colaborador de Guaidó cuando se autoproclamó presidente interino de Venezuela en 2019, también difundió en Instagram un video de su llegada.

"¡Llegué! Gracias a todos. Dios los bendiga", dice el mensaje que acompaña el video en el que se le ve sonriente abrazando a allegados.

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En una publicación anterior, Marrero indicó que regresaba a su país para "hacer política" y "sumarme al plan de 3 etapas" para la transición democrática, en referencia a la estrategia de la Casa Blanca para Venezuela (estabilización, recuperación y transición), luego de la captura de Maduro.

El exjefe de despacho de Guaidó fue detenido el 21 de marzo de 2019, acusado de formar parte de una célula terrorista que, según el Gobierno, "planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos", para los que habría contratado "mercenarios colombianos y centroamericanos".

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El 9 de septiembre de 2020, fue liberado del Helicoide, la temida sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde opositores y ONG denunciaban que se cometían torturas. Recientemente, la mandataria encargada pidió que se convirtiera en un centro social y deportivo.

Marrero salió de prisión beneficiado por un indulto de Maduro.

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En las últimas semanas, varios activistas y dirigentes opositores que se encontraban en el exilio han regresado a Venezuela, entre ellos algunos compañeros de partido de Marrero, como Lester Toledo, quien se encontraba en España, y Yon Goicoechea. Los tres son militantes de Voluntad Popular (VP), fundado por Leopoldo López.

El miércoles también se informó del regreso de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien aún enfrenta medidas cautelares. EFE

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