Kiko Rivera desvela el lugar, muy especial para Isabel Pantoja, que ha querido enseñar a Lola García

En el ojo del huracán después de haber asegurado en redes sociales que había cambiado "un Twingo por un Ferrari" en referencia a Irene Rosales y a su actual novia Lola García, Kiko Rivera ha tenido un fin de semana de lo más completo en el que no ha faltado un encuentro con su exmujer el día de San Valentín -en presencia de la bailaora y del novio de la influencer, Guillermo-, y una visita con su nuevo amor a uno de los lugares más especiales para su madre, Isabel Pantoja.

Después de que Irene respondiese al dj apuntando con ironía que "mi Guillermo está muy contento con su Twingo", la expareja coincidía por casualidad en el mismo bar el día de los enamorados, limando así asperezas tras salir a la luz su distanciamiento desde que la bailaria -a la que por cierto la andaluza todavía no conocía- llegó a la vida de Kiko, que disfrutó de su desayuno en compañía de Lola y de sus hijas Ana y Carlota, con la que la joven se lleva a las mil maravillas como demostró compartiendo confidencias con las pequeñas mientras su mamá ocupaba una mesa a varios metros de distancia con Guillermo.

Exprimiendo al máximo los días que pasan juntos -ya que Lola trabaja en Madrid- Kiko aprovechaba el domingo para enseñarle uno de los lugares más especiales y significativos para la familia Pantoja y especialmente para su madre, con la que su relación está completamente rota: la ermita de la Virgen del Rocío en Almonte, como ha revelado en sus redes sociales feliz por haber compartido con su nuevo amor su devoción por la 'Blanca Paloma'. "Un domingo sencillo pero de lo más entretenido" ha escrito junto a un vídeo resumen de la primera vez que viaja a la aldea del Rocío con su novia.