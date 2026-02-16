Agencias

Javier Sierra, Premio CEDRO 2026 por su labor en la defensa de los derechos de autor y la cultura escrita

La distinción concedida por CEDRO reconoce una trayectoria vinculada a la protección legal de los creadores, la promoción de la lectura y la reivindicación de la identidad cultural, en un momento clave para el sector editorial ante los desafíos de la inteligencia artificial

Guardar

La entidad CEDRO concederá el próximo 29 de abril una mención especial a la escritora y periodista alemana Nina George, quien ocupó la presidencia del European Writers' Council (EWC) y ha sido reconocida por su defensa de los derechos de escritores y traductores ante los procesos legislativos europeos sobre inteligencia artificial. Ese mismo día, la Junta Directiva de CEDRO entregará el Premio CEDRO 2026 a Javier Sierra, destacado escritor y periodista español, por su compromiso en la protección de los derechos de autor y de la cultura escrita, según informó el propio CEDRO.

Tal como publicó el medio, la presidenta de CEDRO, Carme Riera, destacó la relevancia de la trayectoria de Javier Sierra, a quien definió como una figura con “un compromiso firme con la defensa de los derechos de autor, con la cultura escrita y con los profesionales que la hacen posible”. Riera detalló que este compromiso se ha hecho patente en la actuación pública de Sierra, tanto en actos institucionales, intervenciones en medios de comunicación como en su labor periodística dentro de la prensa escrita.

CEDRO, que este año conmemora el décimo aniversario de sus premios, resaltó que la defensa de los derechos de autor por parte de Sierra ha incluido su postura frente a la piratería digital y su propuesta para que las Administraciones Públicas asuman un papel activo en el fortalecimiento del sector editorial y la cultura escrita. En sus declaraciones, la presidenta de la entidad señaló además la actitud abierta y generosa de Sierra y señaló que representa un valor añadido para la institución contar con él como laureado.

Según consignó CEDRO, el escritor ha abordado la problemática que enfrenta el sector editorial ante la irrupción de la inteligencia artificial, señalando los retos que esta tecnología representa para la protección de la propiedad intelectual de los creadores. A ello se suma su defensa constante del acceso a las bibliotecas, el fomento de la lectura y las actividades vinculadas a clubes de lectura, elementos que, junto al reconocimiento de la historia como eje para la construcción de la identidad colectiva y la reivindicación del papel de los libros en el ámbito rural, forman parte de los ejes de su discurso.

De acuerdo con la información facilitada por CEDRO, Sierra también ha enfatizado la importancia de la lengua española como patrimonio cultural compartido por sus hablantes y ha insistido en la necesidad de garantizar la presencia de los libros y la literatura en áreas rurales, contribuyendo así a la democratización del acceso cultural.

Javier Sierra ha desarrollado una extensa obra narrativa y ensayística, con cuatro libros dedicados a los enigmas históricos y científicos y novelas que han tenido reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus publicaciones más conocidas se encuentran obras como 'El Plan Maestro' (2025), 'El mensaje de Pandora' (2020), 'El Fuego Invisible' (2017), 'La pirámide inmortal' (2014), 'El Maestro del Prado' (2013), 'El ángel perdido' (2011) y 'La cena secreta' (2004). Su trabajo ha valido premios y distinciones, como el reconocimiento a 'La dama azul' como Mejor Novela Histórica del Año en Estados Unidos en 2008, los dos Latino Book Awards recibidos por 'El ángel perdido' en 2012, o el hecho de que 'El Maestro del Prado' se convirtiera en el libro más vendido en España durante 2013. Asimismo, 'El Fuego Invisible' fue galardonado con el Premio Planeta en 2017, uno de los máximos reconocimientos de la literatura en lengua española.

Como subrayó la organización en su comunicado, el acto de entrega del premio contará también con la presencia de las personas galardonadas en ediciones pasadas, configurando así una jornada destacada en el calendario del sector editorial. El medio indicó que el objetivo de esta serie de reconocimientos es reivindicar tanto la labor de quienes contribuyen a la protección de los derechos de autor como la relevancia de la literatura y la cultura escrita en español ante los nuevos desafíos tecnológicos.

Temas Relacionados

Javier SierraDerechos de autorCEDROCarme RieraNina GeorgeEspañaEstados UnidosCultura escritaLiteraturaPremio PlanetaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Al menos cinco heridos tras descarrilar un tren en el sur de Suiza a causa de una avalancha

Las autoridades suizas reportaron varios lesionados luego de un accidente ferroviario provocado por nieve en Valais, donde equipos de emergencia atendieron a los afectados y se suspendieron las conexiones entre Goppenstein y Brig hasta nuevo aviso

Al menos cinco heridos tras

Los equipos españoles arrancan el tramo decisivo en Europa obligados a mejorar a domicilio

Real Madrid y Atlético de Madrid enfrentan compromisos clave fuera de casa ante rivales internacionales tras mostrar dificultad en obtener victorias como visitantes, un desafío compartido por los clubes españoles que buscan revertir su bajo rendimiento en Europa esta temporada

Los equipos españoles arrancan el

Bruselas envía a una comisaria a la Junta de Paz de Trump pero aclara que la UE no formará parte

La representante para el Mediterráneo de la Comisión Europea asistirá al encuentro en Washington sobre el conflicto en Gaza, mientras la Unión Europea mantiene incertidumbre acerca de la estructura y competencias del foro propuesto por Estados Unidos

Bruselas envía a una comisaria

Vance asegura que Irán sigue sin reconocer las "lineas rojas" de EEUU en las negociaciones nucleares

Vance asegura que Irán sigue

Tamara Gorro, primeras palabras sobre su relación con Cayetano Rivera: "Estoy nerviosa, no te voy a engañar"

Tras regresar de unas vacaciones junto a Cayetano Rivera, la influencer se mostró ante la prensa en Madrid, admitiendo sentirse “nerviosa” ante la reciente atención mediática y expresó comprensión por el trabajo de los reporteros, aunque sin ofrecer detalles sobre su vínculo

Tamara Gorro, primeras palabras sobre