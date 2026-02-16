Javier Sierra, Premio CEDRO 2026 por su labor en la defensa de los derechos de autor y la cultura escrita

La entidad CEDRO concederá el próximo 29 de abril una mención especial a la escritora y periodista alemana Nina George, quien ocupó la presidencia del European Writers' Council (EWC) y ha sido reconocida por su defensa de los derechos de escritores y traductores ante los procesos legislativos europeos sobre inteligencia artificial. Ese mismo día, la Junta Directiva de CEDRO entregará el Premio CEDRO 2026 a Javier Sierra, destacado escritor y periodista español, por su compromiso en la protección de los derechos de autor y de la cultura escrita, según informó el propio CEDRO.

Tal como publicó el medio, la presidenta de CEDRO, Carme Riera, destacó la relevancia de la trayectoria de Javier Sierra, a quien definió como una figura con “un compromiso firme con la defensa de los derechos de autor, con la cultura escrita y con los profesionales que la hacen posible”. Riera detalló que este compromiso se ha hecho patente en la actuación pública de Sierra, tanto en actos institucionales, intervenciones en medios de comunicación como en su labor periodística dentro de la prensa escrita.

CEDRO, que este año conmemora el décimo aniversario de sus premios, resaltó que la defensa de los derechos de autor por parte de Sierra ha incluido su postura frente a la piratería digital y su propuesta para que las Administraciones Públicas asuman un papel activo en el fortalecimiento del sector editorial y la cultura escrita. En sus declaraciones, la presidenta de la entidad señaló además la actitud abierta y generosa de Sierra y señaló que representa un valor añadido para la institución contar con él como laureado.

Según consignó CEDRO, el escritor ha abordado la problemática que enfrenta el sector editorial ante la irrupción de la inteligencia artificial, señalando los retos que esta tecnología representa para la protección de la propiedad intelectual de los creadores. A ello se suma su defensa constante del acceso a las bibliotecas, el fomento de la lectura y las actividades vinculadas a clubes de lectura, elementos que, junto al reconocimiento de la historia como eje para la construcción de la identidad colectiva y la reivindicación del papel de los libros en el ámbito rural, forman parte de los ejes de su discurso.

De acuerdo con la información facilitada por CEDRO, Sierra también ha enfatizado la importancia de la lengua española como patrimonio cultural compartido por sus hablantes y ha insistido en la necesidad de garantizar la presencia de los libros y la literatura en áreas rurales, contribuyendo así a la democratización del acceso cultural.

Javier Sierra ha desarrollado una extensa obra narrativa y ensayística, con cuatro libros dedicados a los enigmas históricos y científicos y novelas que han tenido reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus publicaciones más conocidas se encuentran obras como 'El Plan Maestro' (2025), 'El mensaje de Pandora' (2020), 'El Fuego Invisible' (2017), 'La pirámide inmortal' (2014), 'El Maestro del Prado' (2013), 'El ángel perdido' (2011) y 'La cena secreta' (2004). Su trabajo ha valido premios y distinciones, como el reconocimiento a 'La dama azul' como Mejor Novela Histórica del Año en Estados Unidos en 2008, los dos Latino Book Awards recibidos por 'El ángel perdido' en 2012, o el hecho de que 'El Maestro del Prado' se convirtiera en el libro más vendido en España durante 2013. Asimismo, 'El Fuego Invisible' fue galardonado con el Premio Planeta en 2017, uno de los máximos reconocimientos de la literatura en lengua española.

Como subrayó la organización en su comunicado, el acto de entrega del premio contará también con la presencia de las personas galardonadas en ediciones pasadas, configurando así una jornada destacada en el calendario del sector editorial. El medio indicó que el objetivo de esta serie de reconocimientos es reivindicar tanto la labor de quienes contribuyen a la protección de los derechos de autor como la relevancia de la literatura y la cultura escrita en español ante los nuevos desafíos tecnológicos.