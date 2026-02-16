Japón deja de notificar deportaciones de extranjeros en medio de los planes para duplicar las expulsiones

Las autoridades de Japón han dejado de notificar con dos meses de antelación las deportaciones de extranjeros, como se solía hacer para informar a los abogados de las personas afectadas, en medio de los planes para duplicar las expulsiones del país.

Según informa la agencia Kiodo, el Ejecutivo nipón ha puesto fin este mes de febrero a la práctica de notificar con dos meses a los abogados de la personas extranjeras en proceso de ser deportadas su expulsión del país. Este protocolo se venía realizando desde 2010 en coordinación con asociaciones de abogados, al entender que facilitaba la defensa de los extranjeros en esta situación.

Las autoridades niponas alegan sin embargo que la notificación permitía a extranjeros evadir la orden de expulsión, por lo que se informará con un mes de la ejecución de la orden de deportación. En este sentido, los afectados tendrán ese tiempo para presentar demandas, paso con el que se busca garantizar derecho a un juicio justo.

Las asociaciones de abogados han criticado que el periodo no permite una tutela judicial efectiva, y considera la medida "una acción unilateral carente de un examen basado en hechos y de consultas sinceras entre las partes involucradas".

La agencia migratoria de Japón ha cifrado en 249 los casos de expulsiones durante 2024, si bien las autoridades se han marcado duplicar esa cifra para 2027 en medio de sus planes para endurecer la política migratoria.