Irán condena las "acciones ilegales e inhumanas" de EEUU contra Cuba: "Son crímenes contra la humanidad"

Irán ha criticado este lunes el bloqueo energético de Estados Unidos contra Cuba, tachando las acciones de "ilegales e inhumanas" contra el pueblo cubano.

En declaraciones recogidas por la agencia IRNA, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqaei, ha condenado el endurecimiento del bloqueo económico contra Cuba, con la nueva fase abierta el pasado enero por la Administración de Donald Trump con un veto al suministro energético de la isla.

"Sin duda, las sanciones económicas contra Cuba constituyen una violación flagrante de los principios y normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, en particular del derecho de los pueblos a la autodeterminación, del principio de respeto a la soberanía nacional de los Estados y de la prohibición de injerencia en los asuntos internos de los países", ha señalado.

En este sentido ha insistido en que Washington debe rendir cuentas por los más de 64 años de bloqueo económico contra Cuba. "Estados Unidos debe rendir cuentas por la violación sistemática y continua de estos principios y normas", ha señalado.

Baqaei ha denunciado así "la amplia violación de los Derechos Humanos del pueblo cubano", lo que, según Teherán, "equivale a la comisión de un crimen contra la humanidad".

Naciones Unidas advirtió el viernes del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba, como el acceso a alimentos, agua y sanidad, indicando que esta medida está agravando la situación de los Derechos Humanos de la población de la isla y reiterando que "los objetivos políticos no pueden justificar acciones que, en sí mismas, violan los Derechos Humanos".

"Estamos extremadamente preocupados por la profundización de la crisis socioeconómica en Cuba, en medio de un embargo financiero y comercial que se ha prolongado durante décadas, fenómenos meteorológicos extremos y las recientes medidas de Estados Unidos que restringen los envíos de petróleo. Esto está teniendo un impacto cada vez más grave en los Derechos Humanos de las personas en Cuba", informó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.