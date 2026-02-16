Fran Escribá, nuevo entrenador del Real Valladolid

El técnico Fran Escribá será el nuevo entrenador del Real Valladolid hasta el 30 de junio de 2027, sustituyendo al destituido Luis García Tevenet, ha confirmado este lunes el club pucelano.

El valenciano, de 60 años, regresa así a los banquillos tras dejar el del Granada en junio del año pasado y con el objetivo de enderezar el rumbo del equipo blanquivioleta, que marca la zona de descenso de LaLiga Hypermotion con 28 puntos, a uno de la zona de salvación.

Tevenet, contratado el pasado 23 de diciembre en sustitución de Guillermo Almada, fue destituido el domingo tras solo siete partidos en el cargo y después de haber conseguido una única victoria en ese periodo. La abultada derrota del sábado ante el Granada (5-1) precipitó su despido.

Escribá inició su carrera como entrenador en la cantera del Valencia CF, y en 2004 se convirtió en segundo de Quique Sánchez Flores para ganar una Liga Europa y una Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid. En 2012 comenzó su camino como primer entrenador en el Elche CF, donde estuvo en dos etapas y logró un ascenso a Primera.

En la máxima categoría del fútbol español estuvo nueve temporadas entre Elche CF, Getafe CF, Villarreal CF y RC Celta, y también cuenta con experiencia en Segunda, ya que, además del citado ascenso con el cuadro ilicitano, dirigió en tres campañas al Real Zaragoza y al Granada CF.