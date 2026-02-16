Carlos Lozano tira de estrategia y 'condena' a Sandra Barrios tras su enfrentamiento con Cristina Piaget

Aunque los concursantes de 'GH DÚO' creían que hasta el jueves no habría expulsión, la monumental bronca protagonizada por Cristina Piaget contra Manuel, Gloria, Sandra y Juanpi ha tenido consecuencias directas por parte de la organización del reality que, sin medidas tintas, ha tomado la decisión drástica de que uno de los habitantes de la casa de Tres Cantos pusiese fin a la aventura antes de lo esperado. Algo que ha dejado en manos de la audiencia, que ha expulsado a Antonio Canales a pesar de que en esta ocasión no había estado implicado en la pelea más fuerte de lo que llevamos de concurso.
A consecuencia de esta expulsión, la nominación del pasado jueves -en la que Gloria utilizó su poder para salvarse, dejando como nominados al resto del grupo- ha quedado anulada y los concursantes han nominado en directo, a la cara y por sorpresa, dejando claras sus estrategias.
Cristina Piaget ha nominado con 1 punto a Gloria, 2 a Anita -insinuando que es una falsa porque a solas le dice unas cosas y en las galas otras-, y 3 a Sandra por haberla dejado "en evidencia" ante la audiencia.
Gloria ha dado 1 punto a Juanpi por descarte, 2 a Cristina, y 3 a Carlos porque "va al sol que más calienta".
Sandra Barrios, por su parte, ha nominado a Gloria (1), Carlos (2), y Cristina (3) porque "se me hace muy difícil convivir con ella". Una nominación idéntica a la de su exnovio Juanpi, que ha repartido sus puntos exactamente igual.
En cuanto a Anita, ha dado 1 punto a Juanpi, 2 a Carlos, y 3 a Cristina; mientras que Manuel ha repartido sus votos de la siguiente manera: 1 a Sandra, 2 a Cristina, y 3 a Carlos "porque tiene una manera de ser que conmigo no va".
El último en nominar ha sido Carlos que, apoyando a Piaget ha asegurado que iba a "tirar de estrategia" para subir a la lista de nominados a dos de las concursantes con las que menos se entiende: Anita, a la que ha dado 2 puntos, y Sandra, a la que ha dado 3 "para que alguno esté conmigo al lado aunque he notado un cambio muy bueno en ella, pero así lo ha decidido Cristina" (1 ha sido para Gloria): "No tengo nada que ver con ellos" ha sentenciado.
Por tanto, este jueves se jugarán la expulsión el propio Carlos, Cristina, Sandra, Anita y Gloria, siendo Manuel y Juanpi los únicos que no se enfrentarán al veredicto de la audiencia.