Bruselas envía a una comisaria como observadora a la Junta de Paz de Gaza pero aclara que la UE no es parte

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, intervendrá en la reunión de la Junta de Paz en Washington, limitada exclusivamente a las cuestiones sobre Gaza y sin tomar parte activa en otros temas vinculados a la agenda del organismo. Según consignó la Comisión Europea, la delegación tiene carácter de observadora, en línea con el compromiso de la Unión Europea de apoyar el alto el fuego en Gaza y respaldar los esfuerzos internacionales para la recuperación y reconstrucción del enclave tras los ataques de Israel. La asistencia de la UE a este foro específico no supone, según recalcan desde Bruselas, su adhesión formal ni la integración como miembro de pleno derecho.

De acuerdo con lo publicado por la Comisión Europea y reportado por los portavoces oficiales desde Bruselas, el Ejecutivo comunitario y los Veintisiete países integrantes de la UE habían hasta el momento rehúsado sumarse a la Junta de Paz impulsada por la administración de Donald Trump. Los representantes europeos argumentaron “serias dudas” sobre varios elementos de la propuesta, entre ellos su alineación con la Carta de las Naciones Unidas, su estructura de gobernanza y el alcance institucional del organismo. Otro punto señalado gira en torno a la compatibilidad jurídica del sistema con la normativa de la propia Unión Europea y las funciones actualmente asumidas por la ONU como mediador internacional en conflictos.

El portavoz de la Comisión, Guillaume Mercier, indicó en rueda de prensa desde Bruselas que Dubravka Suica viajará a la capital estadounidense para intervenir solo en la parte del encuentro enfocada en la situación de Gaza. Mercier explicó que la delegación europea queda circunscrita a funciones de “observadora” y no supone una integración activa ni un voto en el seno de la Junta de Paz. El medio informó que la asistencia responde a la política habitual del bloque europeo de apoyar iniciativas globales dirigidas al cese de las hostilidades y la reconstrucción en regiones afectadas por conflictos, pero subraya los límites claramente definidos respecto a cualquier adhesión más allá de esta observación puntual.

La reunión de la Junta de Paz está programada para el 19 de febrero en Washington, según informó la Comisión Europea, y constituye un intento de reunir a los líderes de los países que fundaron este organismo para impulsar nuevas acciones diplomáticas en torno al conflicto de Gaza. El órgano fue creado impulsado por la administración Trump, y cuenta actualmente con 27 “miembros fundadores”, entre quienes se incluyen dos países de la UE: Bulgaria y Hungría.

El bloque europeo ha expresado cautela en torno a la composición del nuevo organismo internacional y su intención de convertirse en una entidad permanente y mediadora en conflictos, un papel que tradicionalmente desempeña Naciones Unidas. Según reiteraron fuentes de la Comisión consultadas por distintos medios, muchas de las dudas jurídicas de la Unión Europea están relacionadas tanto con el encaje legal de la Junta de Paz en el sistema de gobernanza multilateral como con la sobreposición de competencias respecto a los marcos ya existentes.

El medio detalló que la Unión Europea mantiene su posición de colaboración con los procesos de alto el fuego y de asistencia humanitaria, a la vez que observa el desarrollo de nuevas iniciativas multilaterales destinadas a la rehabilitación y la estabilización posbélica en Gaza. Pese a su rol limitado en esta Junta de Paz, la Comisión enfatiza que continuará implicada en los esfuerzos internacionales para facilitar la recuperación en la franja, dentro del respeto a la legalidad internacional y conforme a sus compromisos multilaterales previos.