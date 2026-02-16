Baja un 61% en 2026 los migrantes llegados por vía irregular en toda España, pero suben en Ceuta y Melilla un 568%

Un incremento del 568% en la llegada de migrantes por vía terrestre a Ceuta y Melilla destaca dentro del balance migratorio de 2026, según datos publicados por el Ministerio del Interior y consultados por Europa Press. Este alza contrasta con una drástica reducción de entradas irregulares por mar hacia España, tendencia que marca el panorama migratorio del país en el primer mes y medio del año.

Según reportó Europa Press, entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2026, España recibió un total de 3.145 migrantes irregulares, cifra que representa un descenso del 61,2% frente a los 8.107 registrados en el mismo periodo de 2025. El informe oficial destaca que los descensos se concentraron principalmente en las rutas marítimas, reducciones que también afectaron por primera vez a las Islas Baleares desde la desagregación de estos datos en agosto de 2025.

El Ministerio del Interior detalló que, por vía marítima, ingresaron a España 2.163 personas en lo que va de 2026, lo que implica una disminución del 72,8% respecto a los 7.960 migrantes que llegaron por mar en igual lapso del año anterior. Se notificaron 51 embarcaciones involucradas en las travesías hacia costas españolas, cifra considerablemente menor a las 183 contabilizadas en 2025, lo que supone 132 menos.

La Península contabilizó el arribo de 581 migrantes por mar, es decir, 241 menos que en 2025. En este tramo peninsular, se documentó el arribo de 24 pateras, frente a las 60 del año precedente. En lo relativo a las Islas Baleares, la cifra fue de 388 personas, 128 menos que en el periodo anterior, y el número de embarcaciones que alcanzaron el archipiélago se redujo en cinco, situándose en 17.

Respecto a las Islas Canarias, se observó uno de los descensos más pronunciados. Interior precisó que 1.194 personas han llegado al archipiélago por mar hasta el 15 de febrero, una reducción del 82% en comparación con los 6.622 migrantes que lo hicieron en las mismas fechas de 2025. Esta caída en el flujo migratorio marítimo se refleja también en el número de embarcaciones interceptadas: solo diez en 2026, mientras que un año antes se registraron 101, lo que equivale a una bajada del 90,1%.

En contraste con estos descensos, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han experimentado un crecimiento relevante en la llegada de personas en situación irregular. Según la información divulgada por Europa Press, se trata de 982 personas que lograron atravesar las fronteras terrestres desde inicios de año, muy por encima de las cifras del año anterior. De ese total, Ceuta recibió 962 migrantes, 825 más que en 2025, mientras que en Melilla entraron 20, el doble respecto a las llegadas del mismo periodo previo.

El informe del Ministerio del Interior subraya que, por vía marítima, no se han producido llegadas irregulares a Ceuta y Melilla desde principios de 2026. Esta última circunstancia refuerza el cambio en las tendencias migratorias en el norte de África durante el periodo analizado.

La publicación de Europa Press recoge que las Islas Baleares registran por primera vez una disminución significativa en la llegada de migrantes desde que se dispone de datos segmentados, a partir de agosto de 2025. Esta región insular estaba experimentando un crecimiento sostenido en los flujos migratorios irregulares hasta la actualización del registro oficial citada por el medio.

El descenso generalizado de las entradas por mar coincide con la reducción en el número total de embarcaciones interceptadas, lo que evidencia un menor tránsito de rutas marítimas y un cambio en los patrones de migración hacia el territorio español. No obstante, las excepciones en Ceuta y Melilla reflejan que los obstáculos y controles en el mar han podido provocar un desvío parcial de los flujos hacia las fronteras terrestres reforzadas pero aún vulnerables de las ciudades autónomas del norte de África.

Interior mantiene la publicación periódica de estos datos como parte del sistema de vigilancia y seguimiento de los movimientos migratorios que afectan a España, siendo la información compartida con organismos europeos y partidos políticos. Europa Press concluye que, mientras la mayor parte del país experimentó una reducción en los cruces irregulares, Ceuta y Melilla enfrentan una situación opuesta, impulsando el debate sobre las políticas migratorias en frontera y la presión sobre los sistemas de acogida local.