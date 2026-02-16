Al menos siete trabajadores mueren en el incendio de una planta química en el oeste de India

Las autoridades han informado que cerca de diez trabajadores continúan atrapados en el interior de la planta química, mientras prosiguen las labores para rescatarlos y determinar su paradero tras el incendio ocurrido en Bhiwadi, en la región de Rajastán, en el oeste de India. Según reportó el medio, el siniestro dejó al menos siete personas fallecidas en la mañana del lunes. Varias fuentes locales mencionaron que el número de víctimas podría incrementarse a medida que avanzan las operaciones de rescate y se inspeccionan las diferentes áreas afectadas dentro de la fábrica.

De acuerdo con información difundida por medios indios y recogida por el medio, el incendio se originó alrededor de las 9:30 de la mañana, mientras aproximadamente 25 trabajadores se hallaban en las instalaciones. El fuego se expandió de manera rápida y alcanzó sectores significativos de la planta, dificultando las tareas de evacuación y poniendo en riesgo a quienes se encontraban en el lugar. Las autoridades señalaron que, a pesar de los esfuerzos de muchos para escapar, varios empleados continúan desaparecidos o atrapados entre los restos del edificio.

La intervención de unidades policiales, médicos y bomberos ha sido decisiva para controlar el siniestro, logrando extinguir las llamas en un plazo de hora y media, detalló el medio. Los equipos de emergencia trabajan en el sitio para identificar a las víctimas, auxiliar a los heridos y localizar a los trabajadores que aún no han sido hallados. Las condiciones en que se desarrolló el incendio y la velocidad con la que se propagó han dificultado las tareas de rescate y han generado preocupación entre familiares de los empleados.

Las autoridades indias han puesto en marcha una investigación preliminar para esclarecer cómo se generó el incendio y evaluar las circunstancias que facilitaron su propagación. Según lo consignado por el medio, la administración ha anunciado además un análisis exhaustivo para determinar si existieron deficiencias o incumplimientos en los protocolos de seguridad de la planta química. Este proceso incluirá la revisión de las medidas de prevención y control de riesgos que estaban en vigor al momento del incidente.

Los informes iniciales recabados por el medio indican que las llamas se originaron en uno de los sectores principales de la fábrica, provocando una rápida evacuación de algunos empleados mientras que otros se vieron imposibilitados de salir debido a la propagación del fuego y al bloqueo de las rutas de escape. Las fuerzas de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes, aunque las esperanzas disminuyen a medida que transcurre el tiempo desde que se inició el incendio.

En tanto, los responsables de la planta y los funcionarios locales han sostenido reuniones para coordinar las acciones posteriores al siniestro, así como para asegurar la atención médica de los lesionados y proporcionar información a las familias de los trabajadores afectados. La administración de la región de Rajastán expresó su intención de esclarecer todas las circunstancias relacionadas con el incidente, incluido el cumplimiento de las normativas de seguridad industrial vigentes, según publicó el medio.

Al cierre de la información proporcionada por el medio, el operativo en la planta continúa y las autoridades reiteran su compromiso con la transparencia en la investigación y la rendición de cuentas en caso de confirmarse irregularidades en los protocolos de seguridad. La situación en Bhiwadi permanece bajo estrecha vigilancia, a la espera de nuevos hallazgos en las zonas afectadas de la fábrica química y de la confirmación final del número de víctimas y desaparecidos.