Al menos seis muertos tras volcar un autobús en Brasil

Al menos seis personas han muerto y 45 más han resultado heridas tras volcar un autobús que transportaba a jornaleros en la Autopista Transbrasiliana (BR-153) en el interior del estado de Sao Paulo, en el sureste de Brasil.

El accidente ocurrió en la madrugada de este lunes en un tramo entre las localidades de Ocauçu y Marília cuando el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la calzada, según ha informado la Policía Federal de Carreteras y recoge la televisión brasileña G1.

Hasta 26 de los 45 heridos fueron atendidos por el Servicio Móvil de Urgencia (Samu), doce por los agentes de la Policía, seis por el Cuerpo de Bomberos y uno por el personal de una ambulancia. Posteriormente fueron trasladados a Santa Casa, al Hospital de las Clínicas, a Unimar, al Hospital Materno-Infantil y a las Unidades de Atención Temprana de Marília.

Los pasajeros eran jornaleros que partieron desde el estado de Maranhão, en el noreste de Brasil, para trabajar en la cosecha de manzanas en Santa Catarina, en el sur del país. La Policía Federal de Carreteras ha indicado que el autobús no tenía autorización de la Agencia Nacional de Transporte Terrestres para operar fuera de Maranhão, por lo que estaba en un desplazamiento irregular.