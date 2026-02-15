Agencias

¡Zasca! a Gloria Camila, Iván González se compara con Manuel Cortés: "Quien la conoce sabe cómo es"

Eran pocos, y aparece Iván González proveniente de Maldivas después de celebrar, por adelantado, su particular San Valentín con su novia. Pero su 'roneo', como así lo ha denominado, con Gloria Camila hace años sigue latente, al menos en lo que a él se refiere. Lo que pasara entre ellos nunca ha quedado claro, cada uno tiene una versión, pero él ha confirmado que sufrió "un poquito".

Lo que hasta ahora había sido un triángulo amoroso formado por la hija Ortega Cano y Rocío Jurado, su exnovio, Álvaro García, y el hijo de Raquel Bollo, Manuel Cortés, ahora se ha convertido en un cuarteto y no precisamente de cuerda. El concursante de realities reconvertido en colaborador se siente identificado con los dos últimos hombres que han pasado por la vida de la diseñadora. No tiene reparo en admitir que pasó por "algo parecido, sí", a pesar de admitir que no está "muy puesto en el tema".

Iván González no es de los que tira la piedra y esconde la mano. Durante su participación con Gloria Camila en 'Supervivientes' trató de acercar posturas y tuvieron un tira y afloja donde su cuenta pendiente les hizo protagonizar más de un altercado en Honduras. Asunto que sigue sin resolver: "No me quiero meter, o sea, quien la conoce, pues sabe cómo es un poco. Pero bueno, son cosas de ellos, que se aclaren con sus cosas y que tire para la izquierda o para la derecha".

