Un temporal destruye el Arco de los Enamorados, símbolo del litoral del sur de Italia

Roma, 15 feb (EFE).- El fuerte temporal que azota Italia ha provocado el colapso definitivo del llamado 'Arco de los enamorados', una imponente formación rocosa en la provincia de Apulia (sur) que se había consolidado como una de las joyas naturales del litoral adriático.

La estructura, un puente de roca caliza blanca esculpido durante siglos por la erosión del viento y la fuerza del mar, formaba parte de los famosos farallones de Sant'Andrea, en la localidad de Melendugno (sur).

Este conjunto de rocas que emergen de aguas turquesas se había convertido en una de las postales más famosas de la región y en un reclamo turístico que incluso sirvió como escenario para anuncios publicitarios.

El monumento se desmoronó completamente esta madrugada tras verse castigado por violentas marejadas y lluvias torrenciales sin causar ningún herido, informaron este domingo las autoridades locales.

"Las incesantes lluvias de estas horas han hecho derrumbarse nuestro 'Arco de Lu Pepe', rebautizado por quienes venían de fuera como 'Arco de los Enamorados', convertido en un icono del turismo en Italia y en el mundo", lamentó el alcalde de Melendugno, Maurizio Cisternino, en un mensaje en sus redes sociales.

Cisternino denunció la falta de inversión en la protección del litoral y explicó que el proyecto de su municipio para combatir la erosión, aunque fue considerado "admisible", nunca recibió financiación debido al "agotamiento de los fondos".

"A la luz de lo ocurrido, esperamos que los fondos sean reabastecidos y que esta enésima señal enviada por la naturaleza no caiga en el vacío", concluyó el edil.

Italia se mantiene este domingo en alerta por un fuerte temporal de lluvia y viento que, en los últimos días, ha obligado a evacuar a decenas de personas y ha generado centenares de intervenciones de los servicios de emergencia en todo el país.EFE

EFE

