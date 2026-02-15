Rumanía irá como observador a la primera reunión de la Junta de Paz de Trump

Bucarest, 15 feb (EFE).- El presidente rumano, Nicușor Dan, anunció este domingo que acepta la invitación de Estados Unidos de participar la semana próxima en la primera reunión de la Junta de Paz para Gaza creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, si bien lo hará en principio solo como país observador

Dan argumentó su presencia en que su país apoya "el proceso diplomático establecido por la resolución adoptada en noviembre por el Consejo de Seguridad de la ONU".

En esa reunión en Washington, dijo el político liberal en un mensaje en Facebook, reafirmará el firme apoyo de Rumanía a la paz.

Nicușor Dan recordó en ese texto que Rumanía respalda una solución que conduzca al fin del conflicto y "ha brindado apoyo a la población civil en la Franja de Gaza, en particular mediante operaciones de evacuación médica de emergencia".

Rumanía se mostró reservada al recibir la invitación, porque la pertenencia a esa Junta implica el pago de mil millones de dólares.

La Junta de Paz fue lanzada oficialmente por Donald Trump a finales de enero de 2026. Según el líder estadounidense, su objetivo es resolver los conflictos globales, incluida la guerra en la Franja de Gaza, y promover la estabilidad en zonas afectadas o amenazadas por conflictos. EFE