Seleccionan trabajadores en Paraguay como programa piloto de contratación en origen para los frutos rojos

La incorporación de nuevos países latinoamericanos y africanos al programa de contratación en origen para la campaña de frutos rojos en Huelva marca un cambio relevante en la gestión de la mano de obra temporal en el sector. Según informó Europa Press, Paraguay participa por primera vez en esta iniciativa, después de la selección de cien trabajadores este mes de febrero, en el marco de un programa piloto dirigido a cubrir la demanda laboral de la próxima temporada agrícola que arranca en marzo.

El proceso de selección, supervisado por Asaja Huelva como representante de la mayoría de las organizaciones agrarias y empresas del sector —excluyendo a la Unión de Pequeños Agricultores (UPA)—, se llevó a cabo los días 10 y 11 de febrero en Paraguay. Según detalló Europa Press, el secretario general de Asaja Huelva, Félix Sanz, viajó al país sudamericano para dirigir este operativo, que permitirá a los trabajadores seleccionados ocupar sus puestos antes del 15 de marzo, según los plazos establecidos para responder a las necesidades de la campaña.

El medio Europa Press reportó que la contratación se realizó bajo la Orden Gecco, que regula la Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen. Este procedimiento, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, facilita la contratación en origen de trabajadores extranjeros para cubrir campañas agrícolas y otros trabajos de temporada, con garantías y trámites centralizados. En 2025, la Orden Gecco habrá cumplido ya un cuarto de siglo de vigencia.

En la presente campaña, el sector de los frutos rojos dispondrá de 21.496 trabajadores de temporada, reflejando un incremento de 4.500 personas respecto a la campaña anterior, según consignó Europa Press. Además del estreno de Paraguay como país emisor, el programa piloto suma a Mauritania y Senegal en un intento por diversificar los orígenes de la mano de obra temporal. Así, la campaña incluye trabajadores provenientes de ocho países: Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Marruecos, Mauritania, Paraguay y Senegal.

La provincia de Huelva lidera este modelo de contratación en España, concentrando el 85% de todas las gestiones nacionales bajo la Orden Gecco. Le siguen mucho más atrás Lleida y Albacete, con el 4% y el 2%, respectivamente. Según publicó Europa Press, Marruecos sigue siendo el principal país emisor, con 3.305 trabajadores destinados a la actual campaña en Huelva. En el caso de los programas piloto para esta temporada, Mauritania aporta 48 trabajadores y Senegal 142, en tanto que Paraguay debuta con 100 personas seleccionadas.

Europa Press indicó que la contratación en origen cubre alrededor del 15% de los empleos generados por el sector de los frutos rojos en Andalucía, cuya actividad se concentra en gran parte en Huelva. El modelo se ha mostrado fundamental para responder a la demanda intensiva durante la época de recolección, y el proceso piloto con trabajadores paraguayos representa una nueva vía de ajuste y colaboración internacional para cubrir los picos de necesidad laboral.

El proceso piloto en Paraguay fue destacado por Asaja Huelva por la organización y la adecuación de los perfiles seleccionados a las necesidades del sector, confirmando la apertura de nuevas rutas de cooperación bajo los procedimientos regulados por la Orden Gecco, según detalló Europa Press.

La experiencia en la contratación en origen no es nueva en la región, ya que existen antecedentes de programas similares, sobre todo con Marruecos, principal país de origen de los trabajadores temporales agrícolas contratados para las campañas en Huelva, explicó Europa Press. El sector busca así garantizar el abastecimiento de mano de obra en momentos de alta demanda, adaptándose a la evolución del mercado laboral y a la disponibilidad de trabajadores en distintos países colaboradores.

El plan de contratación internacional supone también un proceso riguroso de tramitación legal y social, sujeto a normativa española e internacional. La Orden Gecco permite que la gestión de las contrataciones se haga de manera colectiva y abierta, articulando las garantías necesarias tanto para empresas como para las personas contratadas.

La suma de nuevos países al programa y el aumento de trabajadores disponibles para esta campaña reflejan una respuesta a la demanda creciente y abren opciones para la continuidad y mejora del modelo de gestión laboral en el sector agrícola de Huelva, según viene detallando Europa Press en sus reportes sobre la campaña agrícola 2024 y las previsiones para 2025.