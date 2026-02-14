La UE ve elecciones de Bangladés creíbles pese a la violencia y baja presencia de mujeres

El informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) identificó un acceso político restringido para las mujeres en las recientes elecciones parlamentarias de Bangladés, con un registro de solo alrededor del 4% de candidaturas pertenecientes al género femenino. Según consignó la agencia EFE, el organismo internacional subrayó que la baja representación de mujeres en la contienda parlamentaria contrasta con el papel protagónico que ellas desempeñaron en las protestas populares de julio de 2024, lo que pone en duda la equidad en la participación política.

El jefe de la misión de observación, Ivars Ijabs, presentó en Daca la declaración preliminar, donde la MOE UE calificó las elecciones parlamentarias como “creíbles y gestionadas con competencia”, describiéndolas como un avance relevante en el restablecimiento de la gobernanza democrática y el estado de derecho en ese país asiático. EFE detalló que la conferencia se realizó ante representantes de medios y otras delegaciones internacionales.

Ijabs explicó que, aunque el desarrollo de la jornada electoral mantuvo un carácter ordenado y pacífico, con una atmósfera que definió como festiva y tranquila, la misión documentó casos esporádicos de violencia política. Según publicó EFE, en total se registraron 56 incidentes violentos durante el periodo de campaña, la mayoría localizados en el sur del país, que dejaron más de 100 víctimas y se sumaron al acoso contra mujeres y daños a propiedades. La misión también denunció el acoso que sufrieron las mujeres candidatas, lo que se sumó a los retos en la igualdad de participación.

Además de los incidentes físicos, la MOE UE destacó la presencia de un entorno digital conflictivo, originado por campañas de desinformación y cuentas manipuladas para incidir en la percepción pública. “Cualquier tipo de violencia, física o digital, no tiene cabida en unas elecciones democráticas”, declaró Ijabs, refiriéndose a los peligros que representan estas estrategias para la confianza ciudadana y la integridad del proceso.

Si bien la violencia no reflejó un patrón sistemático en todo el país, la misión enfatizó la necesidad de mejorar la protección de derechos para que las próximas elecciones avancen hacia estándares democráticos internacionales. Según reportó EFE, la Comisión Electoral de Bangladés recibió elogios por su independencia y transparencia, y por haber establecido comunicación constante con los partidos políticos y los medios de comunicación, lo que favoreció la generación de confianza respecto al proceso electoral, en contraste con ciclos electorales anteriores.

En cuanto al desarrollo del día de la votación, la MOE UE señaló que los trabajadores electorales gestionaron el proceso y el conteo de votos de manera eficiente. La presencia continua de interventores de diversos partidos políticos se valoró como un refuerzo a la integridad y la transparencia. No obstante, el informe identificó deficiencias puntuales en las salvaguardas de conteo, que no se implementaron de forma uniforme en todos los lugares. Además, detectó barreras que dificultaron la accesibilidad al voto de personas con movilidad reducida, según consignó EFE.

A pesar de los obstáculos documentados, tanto en el entorno digital como en el acceso igualitario para mujeres y personas con discapacidad, la MOE UE observó que los votantes de Bangladés dispusieron de una oferta política variada y de libertades ampliamente respetadas durante la jornada electoral. EFE informó que Tomas Zdechovsky, jefe de la delegación del Parlamento Europeo, catalogó esta etapa como “crucial” para el país, e instó al nuevo gobierno a avanzar en la implementación de reformas necesarias para fortalecer el sistema democrático.

La misión europea desplegó un total de 223 observadores que cubrieron los 64 distritos administrativos de Bangladés para garantizar un monitoreo amplio y detallado del proceso. El seguimiento continuará en la etapa poselectoral, y según reiteró la MOE UE a EFE, una evaluación final acompañada de recomendaciones específicas será publicada en los próximos meses con el propósito de introducir mejoras en las futuras elecciones del país.