Investigan la grave agresión a joven nacionalista que protestaba contra acto propalestino

París, 14 feb (EFE).- La Fiscalía de Lyon lanzó una investigación para aclarar las circunstancias de la grave agresión que sufrió el jueves un joven ultranacionalista -actualmente entre la vida y la muerte- que protestaba contra la conferencia propalestina de la eurodiputada francesa de izquierdas Rima Hassan.

La Fiscalía abrió una pesquisa "por violencias agravadas" en unos hechos que han soliviantado a parte de la clase política francesa, que ha apuntado a "milicias de la ultraizquierda" como responsables de la paliza a Quentin, de 23 años.

"En este momento, el contexto y las circunstancias de los hechos han de ser determinadas", señalaron las autoridades judiciales.

La brutal agresión sucedió en Lyon el pasado jueves, el mismo día que la asociación 'Némesis', formado por mujeres con discursos anti-inmigración y anti-islám, protestaba contra la conferencia de Hassan que se celebraba en el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de Lyon.

Al margen de la misma y según los medios locales, se enzarzaron en una pelea unas 50 personas, la mayoría hombres. Poco después y a un kilómetro de la trifulca, Quentin fue encontrado por los bomberos en estado muy grave.

El colectivo 'Némesis' ha acusado a militantes antifascistas de la agresión que dejó al estudiante en matemáticas entre la vida y la muerte.

La francopalestina Hassan, eurodiputada por la Francia Insumisa (LFI), ya condenó la agresión y aclaró que ninguna de las personas que trabajan en la seguridad de su partido está implicada.

El Gobierno francés también ha reprobado el suceso, aunque ha sido la ultraderecha la más punzante. Marine Le Pen pidió al Ejecutivo que considere a los agresores de Quentin como "milicias terroristas". EFE

