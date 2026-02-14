Agencias

Guterres reclama justicia para África en los ámbitos de seguridad, economía y medio ambiente

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha inaugurado este sábado la 39ª Cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba, Etiopía, con un llamamiento a la justicia para el continente africano en sus luchas contra las crisis de seguridad, economía y medio ambiente.

"Muchas partes del continente, como Sudán, República Democrática del Congo, el Sahel y el Cuerno de África, se enfrentan a crisis profundas y complejas. Las instituciones y los líderes africanos se están esforzando por silenciar las armas. Pero ninguno puede operar solo con buena voluntad política", ha manifestado Guterres.

El secretario general ha celebrado la Resolución 2719 del Consejo de Seguridad porque se trata de un "mecanismo claro para las operaciones de apoyo a la paz lideradas por la UA, autorizadas por el Consejo de Seguridad" pero es un sistema incompleto, como recordó Guterres, quien lamentó falta de consenso del Consejo de Seguridad sobre la financiación mediante contribuciones prorrateadas para la Misión de Apoyo y Estabilización de la UA en Somalia.

En el tema económico, Guterres ha tachado de "simplemente inconcebible" que, tras haber soportado las profundas cicatrices y las consecuencias duraderas del colonialismo, "África aún deba lidiar con un sistema económico y financiero que sigue siendo totalmente injusto" que a veces les pone imposible acceder a los créditos necesarios.

"Hace falta triplicar", ha manifestado Guterres, "la capacidad crediticia de los bancos multilaterales de desarrollo para apoyar a los países en desarrollo, especialmente en África".

Finalmente, sobre el clima, Guterres ha insistido en que "los pueblos de África no causaron la crisis climática" pero "están pagando el precio más alto: sequías, inundaciones, hambre y un calor mortífero".

Por ello, Guterres ha pedido a los países desarrollados que tripliquen la financiación para la adaptación climática, movilizar 1,3 billones de dólares estadounidenses al año para 2035 e incrementar las contribuciones al Fondo de Pérdidas y Daños, por no mencionar que "el saqueo y la explotación de los recursos de África deben cesar".

El secretario general, consciente de que se trata de su último año de mandato al frente de la ONU, ha prometido que su discurso no es ni mucho mismo una despedida. "Dondequiera que esté y haga lo que haga, puedo garantizar que en el centro de mis preocupaciones y de mi solidaridad activa, África siempre estará. Como decimos en mi idioma: África sempre", ha zanjado.

