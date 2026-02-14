El PP carga contra Sánchez por la "crisis" sanitaria: "La salud es lo primero, pero para el Gobierno no"

Las declaraciones emitidas en Madrid señalaron que la frecuencia de los cambios en la titularidad del Ministerio de Sanidad en los últimos siete años y medio representa un síntoma de inseguridad y falta de estabilidad en el sistema sanitario español. Al referirse directamente al hecho de que han sucedido seis ministros en ese periodo, Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular (PP), subrayó el impacto negativo que esta rotación genera tanto en la atención a los pacientes como en la labor cotidiana de los profesionales médicos. De acuerdo con el medio que reportó las declaraciones, la dirigente del PP realizó estas afirmaciones en el contexto de la jornada que coincidió con la manifestación convocada bajo el lema ‘Por un estatuto propio del médico y el facultativo’, en la que participaron entidades como el Comité de Huelga, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Metges de Catalunya (MC), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y la Organización Médica Colegial de España (OMEGA).

Según informó el medio, Fúnez responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez de ocasionar lo que calificó como una “crisis sanitaria”, acusando al Ejecutivo de gestionar el área desde una perspectiva ideológica y partidista en vez de priorizar las necesidades que, en su opinión, demanda el Sistema Nacional de Salud (SNS), como el aumento de la plantilla de médicos y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. La vicesecretaria consideró que la salud ocupa un lugar secundario en la agenda del Gobierno y lo atribuyó directamente a la falta de un rumbo claro y a la imposición de directrices partidarias sobre criterios técnicos, lo que, según su diagnóstico, afecta el funcionamiento tanto del sistema como la experiencia de quienes lo utilizan.

El medio consignó que Fúnez advirtió sobre el inminente inicio de una huelga convocada por los principales sindicatos médicos a partir del lunes, señalando que tendrá lugar durante una semana cada mes hasta junio. En sus declaraciones, anticipó que esta medida provocará el aplazamiento de consultas médicas, el retraso en pruebas diagnósticas y la reprogramación de intervenciones quirúrgicas, situación que, enfatizó, generará preocupación en las familias y pacientes afectados. La portavoz del Partido Popular especificó que “el único responsable es el Gobierno, por haber gestionado la sanidad desde el sectarismo, apoyándose más en consignas del partido ideológicas que en las necesidades reales de nuestro SNS”.

En este contexto, la dirigente popular insistió en que la situación exige diálogo real y no imposición de posturas, reclamando que las autoridades escuchen las reivindicaciones de los médicos y negocien directamente con ellos para abordar las demandas presentadas por los colectivos médicos durante la manifestación realizada en la capital. Según publicó el medio, Fúnez remarcó que el perjuicio generado por la actual gestión afecta principalmente a los propios pacientes y, de forma más amplia, al personal sanitario.

Respecto a la preparación y la formación de los profesionales médicos, el medio reportó que Fúnez censuró las iniciativas del actual Gobierno sobre el sistema de formación especializada, conocido como MIR (Médico Interno Residente). Argumentó que el Ejecutivo ha dañado la credibilidad del sistema a través de acciones como los retrasos en la publicación de listas de admitidos, numerosos errores en la valoración de las calificaciones de los aspirantes y la renuncia de comités de expertos durante el año. De acuerdo con la dirigente del PP, estos hechos generan incertidumbre y desasosiego entre los médicos que dedican una considerable inversión de tiempo y esfuerzo para presentarse a estas pruebas de acceso, situación que—según reconoció—no debería permitirse en las condiciones de acceso a la formación sanitaria especializada.

Tal como consignó el medio, la Asociación MIR España presentó recientemente un documento ante el Registro del Ministerio de Sanidad exigiendo la realización de una auditoría de las pruebas efectuadas este año. En este sentido, Fúnez recordó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya mantuvo un encuentro con representantes del colectivo MIR, además de registrar una iniciativa parlamentaria que solicita la apertura inmediata del procedimiento de auditoría que reclaman los afectados.

Finalmente, según la información publicada, Fúnez criticó la falta de una memoria económica asociada a las propuestas lanzadas por el Ejecutivo para el sector de la salud. La representante del PP aseguró que las iniciativas gubernamentales en materia sanitaria carecen de respaldo presupuestario y, en su criterio, esto las despoja de efectividad, lo que produce frustración tanto en médicos y profesionales de la salud, así como en los pacientes del SNS. Fúnez afirmó que el Partido Popular ya ha comenzado a dialogar con los distintos profesionales sanitarios, con la intención de ofrecer respuestas basadas en el rigor, alejadas del sectarismo, y orientadas hacia la mejora real del sistema sanitario español.