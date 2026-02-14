El croata Igor Tudor, nuevo entrenador del Tottenham

El futuro inmediato del Tottenham Hotspur se enfrenta a uno de sus mayores desafíos de las últimas décadas, según detalló la prensa especializada, ante el riesgo real de descenso por primera vez desde 1977. En este contexto, el club anunció la contratación del croata Igor Tudor como nuevo entrenador hasta el cierre de la presente temporada, tras la destitución de Thomas Frank el pasado miércoles después de la derrota en casa frente al Newcastle por 2-1. Según publicó el club y reportó la prensa inglesa, Tudor asume el cargo cuando los 'Spurs' transitan la decimosexta posición en la Premier League, apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso.

La salida de Frank, quien sólo permaneció siete meses al mando, se concretó tras conseguir únicamente dos victorias en los últimos 17 partidos ligueros, de acuerdo con la información difundida. El medio informó que el club evaluó la necesidad de un cambio inmediato ante la preocupación creciente entre la hinchada y la urgencia de revertir una trayectoria negativa que ha puesto en jaque la permanencia del equipo en la máxima categoría del fútbol inglés.

Igor Tudor, originario de Croacia y con experiencia previa en el fútbol italiano, principalmente en la Lazio y Juventus, asume la dirección del equipo en un contexto de máxima exigencia. Según precisó el Tottenham en su comunicado, Tudor firmó hasta final de temporada y expresó ante la prensa su compromiso con la situación: "Es un honor incorporarme a este club en un momento tan importante. Soy consciente de la responsabilidad que se me ha encomendado y tengo muy claro cuál es mi objetivo: aportar mayor consistencia a nuestro rendimiento y competir con convicción en cada partido. Esta plantilla tiene mucha calidad, y mi trabajo consiste en organizarla, dinamizarla y mejorar rápidamente nuestros resultados", citó el medio británico en el anuncio oficial.

El nombramiento de Tudor ha generado reacciones mixtas entre los seguidores del Tottenham, principalmente porque este será su primer reto en la Premier League, según consignó la prensa local. El medio remarcó que el historial de Tudor incluye mejoras inmediatas cuando llegó a tomar equipos bajo presión, como sucedió en la Lazio y Juventus, donde se incorporó a mitad de temporada y logró un cambio en la dinámica de resultados.

A pesar de la experiencia adquirida en la Serie A italiana, la falta de recorrido en el fútbol inglés motivó incertidumbre y cuestionamientos en parte de la afición. El medio británico remarcó la preocupación de los seguidores, quienes ven cada vez más próxima la amenaza del descenso y esperan que el entrenador croata logre estabilizar la situación deportiva del equipo con rapidez.

El club londinense enfrenta partidos cruciales en las próximas jornadas y Tudor tendrá la misión de reorganizar un vestuario que aún confía en sus posibilidades de permanencia, puntualizó la prensa deportiva. Dentro de las primeras decisiones que le ocuparán estarán la redefinición de la preparación táctica y la gestión de una plantilla necesitada de confianza. El ambiente dentro del club se caracteriza por la expectativa y la presión asociadas a la urgencia de sumar puntos.

El descenso figura como un temor latente en White Hart Lane, dado que Tottenham no ha caído a la segunda división desde la temporada de 1977. La prensa inglesa ha destacado el papel determinante que puede tener Tudor en este tramo final de la campaña, dada la situación clasificatoria y las dificultades que expone el calendario por delante.

La calidad individual de los jugadores motivó a Tudor a tomar el reto, según sus declaraciones difundidas por el club. El entrenador insistió en el potencial de la plantilla y en la posibilidad de revertir la mala racha a través de organización y dinamismo al interior del grupo.

Mientras tanto, los seguidores y analistas del fútbol inglés analizarán minuciosamente cada paso del entrenador croata, consciente de que cada resultado puede definir el destino del club para la próxima temporada. Según reitera la prensa británica, la directiva del Tottenham depositó su confianza en la capacidad de Tudor para reencauzar al equipo en una edición de la Premier League marcada por el peligro del descenso y la insatisfacción de la hinchada.