Andalucía roza las 12.700 incidencias y se mantiene activado el Plan de Emergencias en cuatro ubicaciones

La persistencia del viento en la región ha provocado nuevos incidentes en la capital cordobesa, donde un árbol cayó sobre un vehículo a las 7:15 de la mañana en la calle Isla Gomera, mientras que en Málaga una palmera fue derribada en el Paseo Farola por las condiciones meteorológicas, aunque no se han reportado heridos. Según informó la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), estos hechos forman parte de los casi 13.000 eventos gestionados desde el 27 de enero por las fuertes borrascas que han afectado a amplias zonas de Andalucía.

El organismo detalló que la comunidad ha acumulado un total de 12.692 emergencias desde finales de enero, destacando la provincia de Cádiz como la más afectada, con 2.676 casos, seguida de Jaén, Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba, Almería y Huelva. De acuerdo con los datos proporcionados por EMA y publicados en un comunicado, en las últimas horas se han sumado una quincena de nuevos incidentes, y el viernes se coordinaron hasta 768 avisos relacionados en su mayoría con caídas de objetos debido al viento.

El Plan de Emergencias de Andalucía mantiene operativos cuatro escenarios, ubicados en Grazalema, El Fresnillo, Ubrique y Guadalete (Cádiz), además de la zona de Ronda y la presa de Montejaque, entre Cortes y Jimera de Líbar, en Málaga. Estos dispositivos siguen activos tras la oleada de incidencias y continúan la vigilancia sobre puntos catalogados como críticos.

Las interrupciones a la circulación vehicular representan uno de los mayores problemas generados por la meteorología adversa. Según consignó la Dirección General de Tráfico (DGT) y de acuerdo con el reporte matutino de las 09:00, son 157 las carreteras que presentan alguna afectación, de las cuales 84 están completamente cerradas. Cádiz registra 29 vías cortadas; Córdoba, 22; Málaga, 11; Jaén, 10; Sevilla, 6; Granada, 4; y tanto Huelva como Almería, una cada una. La situación en la carretera A-395, principal acceso a la estación de esquí de Sierra Nevada, ha motivado el cierre por agrietamiento del asfalto y desprendimientos cerca de Pradollano, limitando así el acceso hasta nuevo aviso.

La EMA señaló que, a pesar de la magnitud de las incidencias, el número de incidentes activos experimentó un descenso a 35, lo que hace prever una reducción en el número de escenarios tras la reunión del comité de operaciones del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones. Este encuentro está programado para este sábado a las 10:00 en la sede del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) dentro del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112) en Sevilla.

El balance de las intervenciones destaca la frecuencia de las caídas de mobiliario urbano, placas solares, ramas y árboles especialmente en Córdoba, aunque se registran casos en el resto de la región. Los desprendimientos y la afectación de vías en la red secundaria, sobre todo en municipios de Granada como Nívar y Pinos Genil, han mantenido ocupados a los servicios de emergencia en las carreteras GR-3200 y GR-3425, según publicó la EMA.

En las últimas horas, la Dirección General de Infraestructuras del Agua, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, aseguró que la situación en presas y cauces se ha estabilizado. Desde las 03:41, los sifones de la presa de Montejaque han dejado de verter agua al encontrarse el nivel ya por debajo del umbral de desembalse. Los responsables del área señalan como objetivo la recuperación de los niveles máximos ordinarios en las presas, mediante análisis individualizados para optimizar recursos y mantener condiciones seguras.

El medio también reportó que, junto con la reapertura del Aeropuerto de Córdoba tras una semana de cierre forzado por la crecida del río Guadalquivir, se busca normalizar paulatinamente la movilidad y restablecer servicios básicos en la comunidad. Autoridades y operativos continúan enfocados en gestionar las consecuencias del temporal y restituir la actividad cotidiana en las zonas más duramente golpeadas por los fenómenos meteorológicos recientes.