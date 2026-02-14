Activada la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura por viento

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado en la mañana de este sábado la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) por vientos en toda la región.

Así lo ha anunciado el propio centro en un mensaje publicado a través de sus redes sociales este sábado, recogido por Europa Press.

Cabe recordar que el Centro 112 Extremadura había informado previamente de que el norte de la provincia de Cáceres permanecería en alerta naranja por viento, así como las zonas de Villuercas y Montánchez en amarilla.

En concreto, esa alerta ha sido activada a las 8,00 horas y se extenderá hasta las 18,00 horas, por vientos de componente noroeste, principalmente en la parte oriental, con rachas máximas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en el norte de la provincia de Cáceres, y los 70 kilómetros por hora en Villuercas y Montánchez, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

RECOMENDACIONES

El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías de dichas zonas que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen y presten especial atención a andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo en su caso el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía en general se le aconseja guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, toldos, tiestos, etcétera, así como evitar protegerse en muros, tapias o árboles y, si tienen que circular por carreteras, prestar atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos. Y en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.