Zelenski dice que Trump "no podría obtener una mayor victoria" que "detener la guerra" entre Ucrania y Rusia

La perspectiva de que Estados Unidos, en particular Donald Trump, logre un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania incidiría de manera decisiva en el legado político estadounidense. Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, expresó que cualquier propuesta para alcanzar la paz solo será considerada válida por Kiev si reporta garantías de dignidad y justicia, según informó The Atlantic.

De acuerdo con The Atlantic, Zelenski afirmó que “no podría obtener una mayor victoria” Trump que detener el conflicto desencadenado tras la invasión rusa en febrero de 2022, ya cercano a su cuarto año de duración. En una entrevista con el medio estadounidense, el dirigente ucraniano opinó que “para el legado de Trump es lo principal” lograr el cese de las hostilidades y subrayó que el momento óptimo para alcanzar este objetivo sería antes de las elecciones intermedias programadas en noviembre en Estados Unidos. Según sus palabras, el logro de la paz serviría no solo para preservar vidas humanas, sino como un triunfo político con potenciales beneficios para el Partido Republicano.

El presidente ucraniano, citado por The Atlantic, expuso que Ucrania no considera estar siendo derrotada y reconoció urgencia por concluir el enfrentamiento, si bien descartó la posibilidad de admitir un acuerdo que implique desventajas para su país. Asimismo, remarcó que el tiempo apremia, pero que la integridad territorial y la justicia permanecen como requisitos mínimos e inflexibles para cualquier solución negociada.

Zelenski detalló que, en el contexto actual, instituciones estadounidenses no deben percibir a Ucrania como una nación deseosa de prolongar el conflicto, motivo por el cual Kiev ha comenzado a respaldar propuestas internacionales que puedan agilizar la llegada a un desenlace. Entre las iniciativas discutidas se encuentra la celebración de un referéndum para aprobar un plan de paz que podría suponer la aceptación por parte de Ucrania de la pérdida de territorios ocupados por Rusia. También se baraja la opción de convocar elecciones presidenciales, un hecho inédito desde 2019. El mandatario manifestó apertura a esta alternativa, argumentando que la votación podría promover la participación ciudadana y reduciría la capacidad de Moscú para poner en tela de juicio los resultados, siempre y cuando el acuerdo presentado cuente con la aprobación de la ciudadanía y no represente un marco perjudicial. “No creo que debamos someter a referéndum un mal acuerdo”, dijo Zelenski, citado por The Atlantic.

La posible convocatoria a elecciones presidenciales, agregó Zelenski, responde a un planteo proveniente de Rusia, país que tendría el objetivo de buscar un cambio de liderazgo en Kiev. Subrayó que la oposición ucraniana no recela de la celebración de comicios o referéndum y dispuesto a llevarlos a cabo si las circunstancias lo requieren. “Estamos preparados para unas elecciones. Lo estamos. ¿Estamos preparados para un referéndum? Lo estamos”, afirmó Zelenski, conforme publicó The Atlantic.

En cuanto a la propuesta relativa a la conversión de algunas regiones de Donetsk en una zona de libre comercio, Zelenski manifestó ante The Atlantic que Kiev no ve la iniciativa con entusiasmo, aunque el gobierno aceptó discutirla para provocar una reacción oficial de Moscú. El presidente ucraniano se preguntó hasta qué punto Ucrania debe ofrecer concesiones exclusivas para propiciar una respuesta rusa, resaltando que, a su juicio, los repetidos rechazos y falta de disposición al diálogo han provenido de parte del mando ruso.

El mandatario puntualizó que desde el inicio del conflicto Ucrania ha mostrado iniciativa para alcanzarlo y atribuyó el estancamiento en las conversaciones directas a la negativa rusa de avanzar hacia una solución negociada, indicó The Atlantic.