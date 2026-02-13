YouTube estrena aplicación para el Apple Vision Pro

Colocar una pantalla de gran tamaño en cualquier lugar del entorno físico y verla repleta de vídeos tridimensionales y en formatos envolventes ya es posible para los usuarios del Apple Vision Pro tras el lanzamiento de la nueva aplicación oficial de YouTube. Google ha puesto a disposición esta app compatible con las funciones espaciales del visor, lo que permite acceder a la totalidad del catálogo de la plataforma, incluidos vídeos 360°, VR180°, contenido en 3D y transmisiones en directo. Esta noticia cierra el periodo en el que tanto YouTube como otros servicios de streaming no ofrecían soporte específico para el dispositivo, según informó el medio especializado The Verge y detalla la página oficial de ayuda de YouTube.

La aplicación, identificada como YouTube XR, ya puede descargarse para visionOS —el sistema operativo exclusivo de Apple Vision Pro— y se integra con la computación espacial del visor. De acuerdo con la información publicada por Google en su página de soporte y recogida también por The Verge, la experiencia inmersiva permite visualizar vídeos en alta resolución ubicando la pantalla en cualquier punto del espacio físico y ajustando su tamaño según la preferencia del usuario. Además, la app facilita la navegación por las suscripciones, el historial de reproducciones y las recomendaciones personalizadas, manteniendo la lógica de uso de las versiones para teléfonos inteligentes y computadoras.

El Apple Vision Pro, lanzado hace dos años por Apple, llegó al mercado como una apuesta por la realidad mixta, con una interfaz usuario tridimensional capaz de responder a comandos por voz, ojos y manos, según se describe en la información difundida por The Verge. Desde su llegada, el visor ya era compatible con más de un millón de aplicaciones de iOS e iPadOS, permitiendo también el acceso a un catálogo de 250 títulos de Apple Arcade, programas de empresas como Microsoft y servicios de streaming como Apple TV+ y Disney+.

No obstante, servicios como YouTube, Netflix y Spotify optaron inicialmente por no desarrollar versiones específicas de sus aplicaciones para el Vision Pro. En su momento, la portavoz de YouTube, Jessica Gibby, indicó a The Verge que no habría soporte dedicado y que las versiones para iOS e iPadOS tampoco serían compatibles con el visor. Esta situación generó una ausencia notable de aplicaciones de estos proveedores en el ecosistema de visionOS, según publicó The Verge.

El cambio de postura por parte de Google incluye compatibilidad no solo con el visionado tradicional de vídeos, sino también con las capacidades espaciales del Vision Pro, de acuerdo con los detalles publicados en la página de Ayuda de YouTube. Ahora se puede acceder a vídeos en formatos cortos (‘shorts’), 360°, VR180° y 3D en una experiencia inmersiva y envolvente. La aplicación admite la colocación dinámica de la pantalla y su dimensionamiento dentro del espacio físico del usuario.

A pesar de la disponibilidad de estos formatos innovadores, la nueva aplicación presenta ciertos límites en sus primeras versiones. Como consigna Google, actualmente no se pueden realizar compras desde la aplicación ni es posible suscribirse a YouTube Premium a través del Vision Pro. Además, el chat de las emisiones en directo permanece deshabilitado, según detalló la tecnológica en su información de soporte.

La instalación de la aplicación ya se realiza directamente a través de la App Store del propio visor. El procedimiento consiste en buscar “YouTube” en la tienda, descargarla y controlar su navegación y funcionamiento mediante el seguimiento de manos y ojos propio del Vision Pro, igual que con otras apps desarrolladas específicamente para este sistema operativo.

La integración de YouTube XR amplía el conjunto de experiencias audiovisuales disponibles para los usuarios de Apple Vision Pro, que desde su lanzamiento han dispuesto de un abanico amplio de opciones a través de Apple Arcade, aplicaciones de productividad y múltiples servicios de streaming compatibles. El reciente lanzamiento de YouTube para visionOS representa la superación de una de las carencias señaladas por los primeros adoptantes de la plataforma, quienes hasta este anuncio sólo podían acceder a los vídeos de YouTube utilizando navegadores web o de forma limitada.

El soporte oficial de la app de YouTube también refuerza el enfoque de Apple en dotar a su visor de un ecosistema robusto, que abarque desde aplicaciones de entretenimiento hasta utilidades de productividad, tal como lo reflejó el lanzamiento inicial del dispositivo. Google, además de incorporar la compatibilidad con los formatos habituales de vídeo, ofrece acceso a experiencias inmersivas difíciles de replicar en plataformas convencionales, incorporando versiones tridimensionales y contenido específicamente producido para tecnologías como VR180°.

De acuerdo con la información compartida por The Verge y por la propia YouTube, el lanzamiento de esta aplicación especializada representa una respuesta directa a las peticiones de parte de la comunidad de usuarios del Vision Pro que demandaban una integración total de las funciones avanzadas de realidad mixta de la que dispone el visor de Apple con el extenso repertorio de contenido audiovisual presente en YouTube.