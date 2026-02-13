Una dura sanción, una expulsión de peso, y un secreto que da un giro a la nominación, ¡resumen de la gala de GH DÚO!

Las reglas de nominación experimentaron un cambio inesperado debido a la decisión de Gloria, quien, tras ganar una prueba, optó por emplear su privilegio de autosalvación. Esta acción, según detalló el medio, alteró por completo el equilibrio de fuerzas dentro de la competencia, ya que permitió que únicamente ella evitara la nominación, dejando expuestos al resto de los participantes. El medio Telecinco consignó que esta medida introdujo un componente de incertidumbre y provocó tensiones entre los concursantes, quienes debieron adaptar sus estrategias ante la nueva situación.

Durante la última gala de “GH DÚO”, celebrada el jueves y reportada por Telecinco, los concursantes recibieron la visita anticipada de sus familiares como parte de una celebración por el día de San Valentín. Uno de los momentos que más llamó la atención se produjo cuando Carlos Salazar hizo una propuesta de matrimonio a Raquel Salazar, lo que generó una reacción positiva entre los presentes y marcó un instante significativo en la emisión. Junto a este episodio emotivo, la jornada estuvo definida por sanciones disciplinarias y cambios significativos en la dinámica del programa.

La dirección del reality adoptó medidas estrictas como respuesta a incidentes recientes dentro de la casa de Tres Cantos. En particular, una discusión entre Cristina Piaget y Antonio Canales, que incluyó acusaciones de agresión y actos de provocación como una cacerolada, derivó en una sanción para ambos. Tal como informó Telecinco, la penalización consistió en la nominación directa de Piaget y Canales, una decisión que el presentador Jorge Javier Vázquez justificó como ejemplarizante. El conductor dirigió palabras firmes a los concursantes al remarcar: “Espero que os sirva de ejemplo a todos los demás, porque si vuelve a repetirse actuaremos del mismo modo”. Indicó que tanto él como Ion Aramendi llevan advirtiendo sobre los límites en la convivencia, destacando que la discusión puede mantener intensidad sin sobrepasar determinados límites de respeto.

A pesar de haber expresado la intención de abandonar el concurso, Canales decidió continuar en la competencia después de esta advertencia. El episodio se sumó a un clima de alta tensión que se reflejó en la expulsión semanal. Los nominados en esta ocasión fueron Cristina Piaget, Carlos Lozano y Raquel Salazar, quien optó por enfrentar a sus adversarios en la votación del público. Según narró Telecinco, la votación fue particularmente cerrada, con Raquel Salazar siendo eliminada al alcanzar un 50,9 % de los votos.

El regreso de Carlos Lozano a la casa tras salvarse en la votación no fue recibido con entusiasmo por la mayoría de sus compañeros. La cobertura de Telecinco señaló que solo Belén Rodríguez se aproximó a él para ofrecerle un gesto de apoyo, mientras que el resto de los habitantes mantuvo la distancia. Rodríguez había sido expulsada la semana anterior, pero volvió temporalmente tras cumplir con una misión asignada por el programa.

Para la siguiente instancia de nominaciones, el juego incorporó una dinámica especial motivada por la victoria de Gloria en la prueba semanal. Gloria obtuvo la capacidad de determinar cómo y quiénes realizarían las nominaciones: eligió a Manuel, Sandra, Cristina y ella misma para emitir sus votos en el confesionario, mientras que Carlos, Juanpi, Canales y Anita debían votar de manera pública. Asimismo, adquirió la potestad de retirar a un concursante de la lista de nominados.

Durante el proceso, las nominaciones se desarrollaron entre voto público y confesionario. Carlos Lozano entregó 3 puntos a Gloria, 2 a Anita y 1 a Manuel; Canales otorgó 3 puntos a Carlos, 2 a Manuel y 1 a Sandra. Anita Williams distribuyó sus votos con 3 para Carlos, 2 para Manuel y 1 para Sandra, mientras que Juanpi eligió a Carlos con 3 puntos, Gloria con 2 y Anita con 1. En el confesionario, Manuel dirigió 3 puntos a Carlos, 2 a Anita y 1 a Sandra; Sandra dio sus máximos puntos a Carlos con 3, 2 a Manuel y 1 a Anita. Cristina también repartió 3 puntos a Gloria, 2 a Manuel y 1 a Anita; Gloria finalizó la ronda asignando 3 puntos a Carlos, 2 a Anita y 1 a Juanpi.

Finalizado el proceso, únicamente Sandra y Juanpi se libraron inicialmente de la nominación. Sin embargo, Gloria usó su derecho al autosalvamento pese a la petición de su hermano Manuel para no beneficiarlo, decisión que, según reportó Telecinco, debía mantener en secreto ante sus compañeros. La estrategia de Gloria no solo la mantuvo fuera de la lista, sino que elevó la posibilidad de nominación para sus compañeros y posicionó a prácticamente toda la casa en una situación de vulnerabilidad.

Estas decisiones y sanciones han evidenciado fracturas en el grupo, expuesto a fuertes presiones a medida que avanza la competencia. Además, el premio de 50.000 euros se encuentra ahora cada vez más cerca, pues al cruzar el ecuador del concurso, las parejas y tríos se han disuelto, y cada participante compite de manera individual, sin depender del destino de otros compañeros.

En la cobertura de Telecinco se contextualizó la reacción de los concursantes ante los retos disciplinarios y las nuevas reglas del juego, además de señalar cómo la tensión ha incrementado conforme se aproximan a la etapa final. El programa insistió en que el ejemplo impuesto por la sanción busca desalentar futuros comportamientos inadmisibles y reafirmar la importancia de las normas de convivencia entre los integrantes de la casa.