Rusia causa “daños extraordinariamente graves” a otra infraestructura energética en Odesa

Kiev, 13 feb (EFE).- La empresa privada ucraniana del sector eléctrico DTEK ha informado este viernes de un ataque ruso a una de sus infraestructuras en la región sureña de Odesa que ha causado “daños extraordinariamente graves”.

“Las reparaciones precisarán de un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar”, se lee en la nota de DTEK.

Una subestación eléctrica de la compañía situada también en Odesa ya fue alcanzada por un ataque ruso en la madrugada del jueves.

Rusia ataca prácticamente cada noche infraestructura energética ucraniana. Desde comienzo de año ha dejado sin luz, agua y calefacción durante días a millones de ucranianos a temperaturas extremas, y Ucrania se ha visto obligado a extender los apagones programados con que raciona la electricidad ante el déficit cada vez más agudo de generación. EFE