Raphael, emocionado y rodeado de su familia en un día muy especial

Día inolvidable y repleto de emociones para Raphael, al que en muestra de agradecimiento por los más de 50 años que lleva residiendo en Boadilla del Monte, el Ayuntamiento de la localidad madrileña ha decidido homenajear poniéndole su nombre al nuevo auditorio municipal, 'Auditorio Raphael', que luce en su fachada una imagen escogida personalmente por el icónico artista.

Un reconocimiento muy especial que el de Linares, orgulloso y emocionado, ha recibido rodeado de su mujer Natalia Figueroa, sus tres hijos, Alejandra, Jacobo y Manuel Martos, y dos de sus nietos, Manuela y Carlos -fruto del matrimonio de Alejandra y Álvaro Arenzana, del que se separó en 2020 después de dos décadas de amor-, y de amigos como Pedro Piqueras o el también artista Pablo López, con el que tiene una relación muy cercana.

Tras destapar la placa que lleva su nombre a las puertas del auditorio, Raphael accedía al lugar entre aplausos y con su canción 'Yo soy aquel' ante la emotiva mirada de sus seres queridos. Especialmente tierno ha sido el momento en el que una niña le ha entregado una flor mientras le agradecía sus canciones, cantadas por varias generaciones. Un gesto que ha conmovido al artista, que ha dado un beso a la pequeña mientras todo el recinto estallaba en aplausos.

"Gracias por la buena idea de hacer este reconocimiento. Para mí es mi vida. Todo. Y mi gente. Me emociono, hay que estar siempre con la familia" ha expresado ante las cámaras, presumiendo de que lleva la friolera de más de medio siglo residiendo en Boadilla del Monte: "Teníamos la ilusión de vivir apartado del mundo de Madrid y creo que encontramos el sitio. Y la prueba que llevo 51 años".

Como ha revelado, se encuentra en un gran momento personal mientras ultima los detallles de su gira, que como nos ha contado arrancará en solo 15 días. "Estoy muy bien, muy tranquilo. Trabajando mucho, como siempre. y procurando llevar al público siempre una nota de alegría. Siempre estoy preparado" ha asegurado, desvelando que está completamente recuperado del tumor cerebral que le diagnosticaron en diciembre de 2024 y que le obligó a hacer un parón en su carrera musical. "Yo siempre me he cuidado muchísimo, sí. Si no sale mejor, es porque ya no sé" ha añadido con una sonrisa.

"Muy bonito. Muy bonito, la verdad, que le hayan puesto el nombre a este auditorio y en un lugar, Boadilla, que es su casa, lógicamente. Bueno, es nuestra casa desde hace... Vamos, para mí toda la vida, lógicamente, para él desde hace más de 50 años y un lugar que queremos muchísimo, y creo que es de estas cosas muy bonitas, que mira que son muchos años de carrera y que le han dado muchísimos reconocimientos, pero estas cosas yo creo que son mucho más importantes, ¿no? Cuando te tocan tan de cerca, así que súper agradecidos, la verdad" ha expresado por su parte su hijo Manuel Martos, muy emocionado.

Como ha confesado orgulloso, "por suerte somos una familia muy unida, lo hemos sido siempre y nos queremos mucho, la verdad. Así que eso es lo bonito. Siempre que ha habido algo, sobre todo en los malos momentos, que es cuando se demuestra que hay que estar ahí, hemos estado con él y lo vamos a estar siempre, al igual que él está con nosotros". "Se deja cuidar. Es buen paciente y sabe que cuando hay algo importante pues hay que hacer caso, tanto a los médicos como dejarse cuidar y dejarse aconsejar y lo hace" ha asegurado.

Además, el exmarido de Amelia Bono ha adelantado la intensa gira que le queda por delante a su padre en los próximos meses: "Retoma gira ahora a finales de marzo. Luego se va a México, Estados Unidos, vuelve a España hasta final de año y sin parar. Y sin parar, es lo que le gusta, lo que le da la vida y mientras siga, y esté estupendo como está ahora mismo, pues ahí estará siempre".