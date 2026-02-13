Pekín pide a Japón aplicar el acuerdo pesquero tras la detención de un barco chino

Pekín, 13 feb (EFE).- China pidió este viernes a Japón que aplique "con justicia" el acuerdo pesquero bilateral tras la detención de un barco pesquero chino y de su capitán, e instó a Tokio a salvaguardar "los derechos e intereses legítimos" de las personas implicadas.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores Lin Jian señaló hoy que el Gobierno chino "siempre ha exigido a los pescadores chinos operar de conformidad con las leyes y regulaciones", al tiempo que subrayó que Pekín protege sus derechos legales.

Asimismo, expresó su esperanza de que la parte japonesa "aborde adecuadamente el Acuerdo de Pesca China-Japón, haga cumplir la ley de manera justa y salvaguarde los derechos e intereses legítimos de las personas concernidas".

Las declaraciones se producen después de que las autoridades japonesas detuvieran este viernes a una embarcación pesquera china y a su capitán, de 47 años, por negarse presuntamente a someterse a una inspección en la zona económica exclusiva nipona, a unos 170 kilómetros al suroeste de la isla de Meshima, en la prefectura de Nagasaki, según informó la Agencia de Pesca de Japón.

El incidente, el primero de este tipo desde 2022, tiene lugar en un contexto de fricciones bilaterales marcado por las diferencias en torno a Taiwán y por recientes intercambios diplomáticos entre ambos países.

Japón ha reforzado su discurso sobre la estabilidad en el estrecho de Taiwán, mientras China ha reaccionado con advertencias y medidas que incluyen llamamientos a sus ciudadanos a extremar la cautela en viajes al archipiélago y restricciones a determinadas exportaciones. EFE