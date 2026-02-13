Partido de Ingrid Betancourt vive crisis interna a semanas de las legislativas en Colombia

Bogotá, 13 feb (EFE).- El Partido Oxígeno, liderado por la exsenadora y excandidata presidencial Ingrid Betancourt, vive una crisis interna a pocas semanas de las elecciones legislativas en Colombia que se realizarán el 8 de marzo, tras la renuncia de varios candidatos al Senado y la exposición de diferencias sobre el rumbo de la colectividad.

Jorge Alberto Duque renunció hoy a su candidatura al Senado por el Partido Oxígeno y dijo que "las directivas limitan las voces de sus miembros".

"Lamentablemente, he sido testigo de cómo las directivas del partido se escudan en el derecho discrecional del mismo para limitar y coartar las iniciativas, propuestas y voces de sus miembros", señaló Duque en una carta.

En tanto, la presidenta de la Federación de Víctimas del Terrorismo, Sofía Gaviria, quien encabezaba la nómina al Senado, renunció ayer a su aspiración y manifestó públicamente su inconformidad con la conducción del proyecto, mientras que desde la dirección del partido defendieron la necesidad de mantener coherencia y disciplina interna.

"Los militantes y, especialmente, los candidatos a corporaciones públicas con el aval del Partido Oxígeno tienen el deber de deliberar e interactuar, en todas las instancias, con respeto, consideración y sin agredir verbal o físicamente a sus copartidarios o a sus contradictores", dice un comunicado de la colectividad divulgado el jueves.

La fractura se produce en un momento clave para la campaña al Congreso y pone en entredicho la cohesión de la lista presentada en noviembre pasado, así como la capacidad del partido de Betancourt para consolidarse como alternativa de centro en un escenario donde la izquierda y la derecha dominan la escena en Colombia.

La crisis contrasta con el acto de lanzamiento realizado en noviembre pasado en Bogotá, cuando Oxígeno presentó su lista bajo el rótulo de "Selección antiPetro". En ese evento, Betancourt centró su discurso en críticas al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien había apoyado en el pasado.

La lista está ahora integrada por figuras como el constitucionalista Óscar Ortiz, la exministra de Vivienda Beatriz Uribe Botero, el exdirector periodístico del periódico Portafolio Silverio Gómez y el policía retirado John Frank Pinchao Blanco, reconocido por haber escapado en 2007 de un prolongado secuestro de las antiguas FARC.

De cara a las presidenciales, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo, Oxígeno también avaló como candidato al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, que hacen parte de la 'gran consulta por Colombia' del 8 de marzo, donde la derecha elegirá un candidato único. EFE