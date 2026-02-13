Page agradece todo el trabajo para "minimizar" daños y dice que en esto "no hay que hacer cálculos políticos"

Durante la inauguración de la piscina municipal climatizada de Villacañas, Emiliano García-Page hizo referencia a la importancia de la colaboración y el voluntariado como elementos integradores en situaciones de emergencia, poniendo como ejemplo el reciente trabajo coordinado de equipos de seguridad, emergencia y la ciudadanía ante las afectaciones causadas por sucesivas borrascas en Castilla-La Mancha. Según consignó el medio, el presidente autonómico agradeció la dedicación mostrada por Protección Civil, Guardia Civil, Policía, voluntarios, la Unidad Militar de Emergencias (UME), alcaldes, concejales y la población en general, subrayando la relevancia de una respuesta unificada para reducir el impacto de los episodios climáticos adversos.

Durante su intervención, García-Page afirmó que el esfuerzo combinado de estos colectivos ha resultado esencial para minimizar los daños provocados tanto a la infraestructura como a las personas y el patrimonio de la comunidad. Tal como publicó el medio, el presidente remarcó que “no hay que hacer cálculos políticos” cuando se trata de responder ante emergencias. “Eso dice mucho también de un país que suma esfuerzos y que a la hora de la verdad no tiene que hacer cálculos políticos. Hay veces que los políticos lo hacen pero no lo hace la gente”, declaró, visibilizando con ello el papel fundamental de la ciudadanía, que ante la adversidad prioriza la colaboración por encima de intereses particulares.

El medio detalló que García-Page aludió también a los “avisos permanentes” que el clima emite como consecuencia de lo que denominó “las barbaridades que el ser humano está haciendo” con el medio ambiente. Estas advertencias climáticas han generado una exigencia a nivel social e institucional para ofrecer respuestas inmediatas y coordinadas. De acuerdo con las palabras del presidente, es en estos escenarios cuando la sociedad muestra su capacidad de organización, con personas “a pie de obra” que dirigen tareas, previenen el desbordamiento de cauces y se ocupan de limitar los daños a comunidades, bienes y ganado.

Según reportó la fuente, García-Page enfatizó que los servicios de respuesta colectiva representan uno de los factores que mayor cohesión aportan a la sociedad. Señaló la importancia de no permanecer como espectadores de los infortunios y reconoció la tendencia ciudadana de involucrarse activamente en la superación de las dificultades derivadas de los temporales recientes. Agradeció explícitamente el “caudal de colaboración, de voluntarismo”, que ha aflorado entre la población para atender las consecuencias de los eventos meteorológicos, reiterando el valor que la implicación social ofrece para la protección de la comunidad frente a los desafíos climáticos.

A lo largo de su intervención, García-Page elogió también la coordinación entre distintos niveles de la administración y la participación ciudadana, una respuesta que ha sido clave para afrontar situaciones de crisis y que ha permitido reducir los efectos negativos en múltiples ámbitos. Destacó los trabajos realizados por los efectivos y voluntarios, quienes han actuado no solo en la atención directa durante los temporal, sino también en labores preventivas, tales como el control de cauces y la mediación en situaciones de riesgo para minimizar la afección a las personas y a sus medios de vida, según informó el medio.

Al referirse al contexto de los sucesos recientes, García-Page insistió en la necesidad de mantener una actitud de colaboración transversal, más allá de pertenencias políticas o institucionales. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por el medio, el presidente puso en primer plano la respuesta social como reflejo de una sociedad capaz de “no solo ver por televisión” lo que ocurre, sino de asumir una participación activa en la gestión de las consecuencias y en la puesta en marcha de soluciones. Remarcó que este compromiso resulta fundamental para estrechar lazos y reforzar la protección mutua ante desafíos comunes.

Finalizó su intervención reiterando el agradecimiento a todos los actores implicados en la respuesta ante los temporales y subrayó que la solidaridad y la acción conjunta seguirán siendo factores clave para enfrentar los desafíos climáticos y proteger a la comunidad de Castilla-La Mancha.