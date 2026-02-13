La voz de Yeison Jiménez queda inmortalizada en 'Con el Corazón' junto a Maluma

Bogotá, 12 feb (EFE).- La voz del cantante colombiano Yeison Jiménez quedó preservada en 'Con el Corazón', una canción que grabó junto a Maluma el 10 de diciembre en Medellín y que este jueves vio la luz como el último registro musical oficial de su carrera, un lanzamiento que cobra un significado especial tras su fallecimiento el pasado 10 de enero.

El estreno, dado a conocer por Maluma, supera la idea de una colaboración convencional y se proyecta como una pieza de alto contenido emocional, pues aunque nació como el encuentro entre dos figuras de la música colombiana -la urbana y la popular- con el paso del tiempo se transformó en "un documento artístico que hoy adquiere una dimensión distinta", de acuerdo con un comunicado del equipo de Jiménez.

El artista, de 34 años, murió el 10 de enero cuando el avión en el que viajaba rumbo a Medellín se estrelló en una zona rural del departamento de Boyacá (centro) poco después de despegar del aeropuerto de Paipa.

En el accidente también perdieron la vida otras cinco personas, entre ellos integrantes de su equipo y el piloto, un hecho que conmocionó a Colombia y generó homenajes masivos en distintas ciudades del país, mientras autoridades aeronáuticas investigan las causas del siniestro.

Desde el entorno de Maluma recordaron que la jornada de grabación de 'Con el corazón' estuvo atravesada por un ambiente de cercanía y naturalidad que reflejaba la personalidad del cantante de música popular, en una sesión donde "no faltaron las bromas, la complicidad ni los intercambios sobre sus trayectorias", elementos que acompañaron un día que más tarde sería entendido como irrepetible.

El sencillo fue presentado con un video elaborado con imágenes captadas durante la sesión en Medellín, además de fotografías tomadas por David Bernal, mientras que Maluma describió la publicación como un gesto de respeto y admiración hacia su colega y al anunciar el estreno le dedicó un mensaje en el que expresó: "Que tu música viva por siempre, amigo mío". EFE