La inflación interanual en EE.UU. se modera hasta el 2,4 % en enero

Washington, 13 feb (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se moderó en enero hasta el 2,4 % interanual, tres décimas menos que en diciembre y ligeramente por debajo de las predicciones del mercado, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, también cayó, hasta el 2,5 %, una décima menos que el mes anterior, a tono con las expectativas de los analistas, que pronosticaban un impacto moderado de la política arancelaria del presidente Donald Trump sobre los precios. EFE

