La borrasca 'Oriana' pone hoy en aviso a toda España por viento, olas, lluvia y nieve, con diez CCAA en nivel naranja

La borrasca 'Oriana' pondrá este viernes en aviso a toda España por lluvia, viento, olas y nieve en un día en el que diez comunidades estarán en aviso por nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana. También están en aviso naranja Ceuta y Melilla.

En concreto, tienen aviso naranja por viento Andalucía (Almería), Cataluña (Tarragona), Castilla-La Mancha (Albacete), Región de Murcia (en Noroeste de Murcia, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón), Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia) y Melilla.

Además, registran aviso naranja por olas Andalucía (Almería, Cádiz y Granada), Asturias (en la costa de sus litorales), Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), Cantabria (en la costa del litoral cántabro), Cataluña (Girona y Tarragona), Galicia (A Coruña, Lugo y Pontevedra), Región de Murcia (costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y costa del Campo de Cartagena y Mazarrón), Ceuta y Melilla.

Asimismo, tiene aviso naranja por nieve el Principado de Asturias (en Cordillera y Picos de Europa), Cantabria (en Liébana) y Castilla y León (León). Andalucía registra además un aviso naranja por lluvia en Cádiz, donde se esperan 110 litros por metro cuadrado (l/m2) en doce horas y donde localmente se podrían superar los 180 l/m2.

Por lo demás, hay avisos amarillos por viento en Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Huelva y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Cordillera y Picos de Europa; Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; Litoral cántabro, Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro; Ávila, León, Segovia y Zamora; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo; Tarragona y Lleida; Badajoz y Cáceres; Sierra de Madrid; Altiplano de Murcia y Vega del Segura; Guipúzcoa y Vizcaya; Ceuta y Melilla; Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Además, se dan avisos amarillos por olas en Huelva y Málaga; Menorca; Guipúzcoa y Vizcaya; Alicante y Valencia; costa de Ceuta; Gran Canaria y Tenerife. Asimismo, se registran avisos amarillos por lluvia en Granada, Jaén y Málaga; Centro y valle de Villaverde; Ávila; Albacete; Cáceres; A Coruña y Pontevedra. A su vez, hay avisos amarillos por nieve en Huesca; Suroccidental asturiana; Ávila, Palencia y Zamora; Barcelona, Girona y Lleida; Lugo y Ourense.

AEMET prevé que este viernes se mantenga un tiempo marcado por la circulación atlántica, ya que la borrasca 'Oriana' avanzará hacia el Mediterráneo y además entrará en el país una masa de aire polar húmeda. De esta manera, se espera que el paso de los frentes asociados a 'Oriana' dejen cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas tanto en la Península como en Baleares.

En este marco, los mayores acumulados en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, donde podrán ser fuertes y persistentes. De hecho, no se descarta que en Andalucía vayan acompañadas de tormentas.

Además, el organismo estatal avanza que nevará en los principales entornos de montaña, con una cota en torno a 1300/1500 metros (m) que bajará a 1100/1400 m en el tercio sur peninsular, a 700/1000 m en el noroeste, donde se darán acumulados significativos, y a 900/1200 m en el resto.

Al margen de ello, el pronóstico prevé bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la vertiente atlántica, con brumas frontales en amplias zonas del territorio. En Canarias habrá tiempo estable, con cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, cielos poco nubosos en el resto del archipiélago.

En lo que se refiere a las temperaturas, éstas estarán en descenso generalizado, con mínimas que se darán al final del día en la mayor parte del territorio. En este sentido, AEMET incide en que las máximas en el Ebro y fachada oriental peninsular podrán bajar de forma localmente notable. De esta manera, habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo.

El organismo estatal ha señalado que predominará el viento de oeste y suroeste en la Península y Baleares, que tenderá a noroeste, en general moderado en interiores y fuerte en litorales, el sudeste y Baleares. Además, se prevé alcanzar rachas muy fuertes en la mayor parte del territorio, si bien siendo menos probable en zonas bajas de interior de la mitad septentrional. En Canarias habrá alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.