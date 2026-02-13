Iberia y sindicatos firman preacuerdo para el XXIII convenio colectivo de tierra, con alza salarial del 3,5%

Iberia y los sindicatos CCOO, UGT y Asetma han alcanzado un preacuerdo para el XXIII convenio colectivo del personal de tierra, con una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2029, que incluye incrementos salariales consolidados de hasta el 3,5%, vinculados a la rentabilidad, además de mejoras en carrera profesional, conciliación y beneficios sociales.

Esta firma se suma a los acuerdos ya concretados en términos similares para pilotos y tripulantes de cabina, lo que, para la aerolínea, cierra la renovación de los convenios y constituye "un paso clave" en el despliegue del Plan de Vuelo 2030.

Sobre el preacuerdo, cuenta con incrementos salariales no consolidados de hasta el 4,5%, mientras que también contempla la aportación de las cantidades no realizadas en 2021 al Fondo Social (Loreto) y pagos extraordinarios vinculados a los buenos resultados obtenidos por el Grupo Iberia en los ejercicios de 2022, 2023, 2024 y 2025. Asimismo, se establece una nueva estructura de salario base, que simplifica y unifica conceptos retributivos.

En cuanto a mejoras en conciliación y organización del trabajo, entre las medidas incluye teletrabajo de hasta dos días semanales, con posibilidad de fraccionar el segundo día y declarar un segundo domicilio; incremento de los importes dedicados a dieta de comida y tarjeta restaurante; y medidas de flexibilidad organizativa con medidas que permiten una mejora de la planificación y del descanso.

En materia de beneficios sociales y billetes, se amplía y flexibiliza el régimen existente, mejora las opciones de uso y elimina restricciones, junto con el reconocimiento de nuevos derechos como el free nupcial para parejas de hecho.

Por otro lado, el XXIII convenio colectivo introduce mejoras en los modelos de carrera profesional y evaluación del desempeño para los distintos colectivos de tierra, con nuevos itinerarios profesionales, mayor claridad en los niveles de acceso y progresión, y sistemas de evaluación más alineados con los valores y procesos de la compañía.

Por último, se contemplan medidas específicas para colectivos como el personal Administrativo, el Grupo Superior de Gestores y Técnicos (GSGT) y los Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico (TMA), con mejoras en complementos, incentivos y reconocimiento del desempeño.