El Retiro y otros ocho parques singulares permanecerán cerrados este viernes por las fuertes rachas de viento

La reapertura de los parques madrileños afectados por el cierre se realizará únicamente tras un proceso de evaluación y comprobación del estado del arbolado, de acuerdo con el comunicado del Ayuntamiento. El consistorio tomará la decisión una vez garantizada la seguridad, tras un análisis minucioso de los eventuales daños derivados de las ráfagas intensas de viento.

El Ayuntamiento de Madrid ha informado que El Retiro, junto a otros ocho parques urbanos relevantes, permanecerá cerrado durante este viernes como medida preventiva ante la previsión de vientos intensos, según reportó la última actualización del boletín de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según detalló el medio oficial del consistorio, la decisión responde a la alerta de rachas de viento que podrían alcanzar hasta 64 kilómetros por hora dentro de la capital, lo que incrementa el riesgo de incidentes relacionados con el arbolado y otras infraestructuras verdes.

Entre los espacios verdes afectados por la medida se encuentran el parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares. Todos ellos forman parte del listado de parques catalogados como singulares por sus características y superficie, y concentran una alta afluencia tanto de residentes como de visitantes.

El medio oficial del Ayuntamiento de Madrid especificó que la reapertura de estas áreas verdes dependerá de los resultados obtenidos tras inspecciones técnicas, durante las cuales equipos especializados valorarán el estado de los árboles y otras estructuras propensas a sufrir desperfectos ante condiciones meteorológicas adversas. La intención es evitar accidentes por caída de ramas o árboles, un riesgo elevado cuando las rachas de viento superan umbrales considerados críticos por la Aemet.

En lo referente a la comunicación con la ciudadanía, el Ayuntamiento señaló que informará sobre la evolución y posible reapertura de los parques mediante sus canales oficiales, incluyendo 22 paneles informativos situados en los principales accesos de El Retiro. Esta estrategia tiene como objetivo advertir con antelación a los visitantes y garantizar que sólo accedan a las instalaciones cuando se pueda asegurar la ausencia de peligros derivados de los daños que puedan causar las condiciones meteorológicas.

La decisión de cerrar temporalmente los parques responde al protocolo de seguridad habitual activado ante alertas similares, el cual está basado en los avisos y recomendaciones de la Aemet. Este protocolo establece el cierre preventivo de parques y jardines durante episodios de fenómenos atmosféricos que puedan afectar a la estabilidad del arbolado urbano.

Los parques y jardines afectados por la medida permanecen entre los más emblemáticos de la capital y habitualmente programan actividades lúdicas y deportivas. El cierre supone una interrupción temporal en la rutina de miles de madrileños y visitantes, en aras de evitar situaciones de peligro asociadas a la caída de elementos vegetales cuando se superan ciertas velocidades de viento, tal como ha advertido la Aemet a través del boletín citado por el propio Ayuntamiento.

El monitoreo meteorológico y la evaluación del arbolado se mantendrán activas mientras perdure la situación de alerta. El consistorio subrayó que la prioridad es garantizar la integridad física de las personas que frecuentan los parques, y asegurar que la apertura sólo se efectúe cuando las condiciones sean seguras, tras comprobar y limpiar aquellos elementos que representen un peligro potencial.

Las autoridades municipales han pedido a la población seguir las actualizaciones a través de los canales habituales y respetar las restricciones establecidas en los accesos. El impacto de la medida será seguido por los equipos medioambientales municipales y la actualización de la situación se comunicará conforme se disponga de datos tras cada inspección de seguridad, siguiendo siempre las recomendaciones emitidas por la Aemet y los servicios técnicos del Ayuntamiento.