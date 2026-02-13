El periodista Don Lemon se declara no culpable de cargos federales por cubrir protestas contra el ICE en Minnesota

El periodista estadounidense Don Lemon, detenido durante la cobertura de unas protestas en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Minnesota, se ha declarado no culpable de dos cargos federales relacionados con derechos civiles.

Lemon, que ha acudido este viernes ante un tribunal de Minnesota junto a su abogado, Joe Thompson, se ha declarado no culpable de dos delitos federales, entre ellos conspiración para violar los derechos constitucionales de alguien y uso de la fuerza o amenazas para interferir contra alguien que expresa su derecho a la libertad religiosa, según ha recogido la cadena CNN.

Lemon, expresentador de la citada cadena, retransmitió en directo a un grupo de manifestantes que entraron en la iglesia de St. Paul el pasado 18 de enero e interrumpieron el sermón de su pastor. Fue detenido a finales de ese mes.

El periodista fue acusado, junto con varias personas más, en virtud de la llamada Ley FACE, aprobada en 1994 para garantizar que las pacientes que querían llevar a cabo un aborto pudieran acceder de forma segura a las clínicas en medio de las protestas de activistas antiabortistas. Posteriormente se incluyó una cláusula que preveía sanciones por interrumpir el culto en iglesias.

El otro cargo corresponde a otra legislación, llamada Ley de Conspiración contra los Derechos, que fue promulgada para prevenir los delitos relacionados con el Ku Klux Klan, si bien se revisó más tarde para que pudiese ser aplicada a una amplia gama de violaciones de los derechos constitucionales.