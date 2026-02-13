El Ministerio de Sanidad se compromete con paciente con sarcoidosis en avanzar en el acceso a tratamientos

El Ministerio de Sanidad se ha comprometido con la Asociación Nacional de Enfermos de Sarcoidosis (ANES) a ayudarles ante las dificultades de acceso a tratamientos para la sarcoidosis, asimismo se ha comprometido a intervenir para abordar los problemas detectados en las mutualidades de funcionarios.

ANES ha mantenido una reunión con César Hernández García, Director General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad, con el objetivo de analizar la situación actual de los tratamientos utilizados en la sarcoidosis, con especial atención al adalimumab.

Durante el encuentro, ANES trasladó las dificultades que numerosos pacientes están experimentando en el acceso a determinados fármacos, especialmente aquellos adscritos a las mutualidades de funcionarios, donde se están registrando conflictos y limitaciones que afectan directamente a la continuidad asistencial.

"El Ministerio reconoció la relevancia de esta problemática y se comprometió a contactar directamente con las mutualidades para trabajar en la resolución de estos obstáculos", señalan.

Asimismo, ANES recibió orientación sobre las vías más eficaces para avanzar en el reconocimiento del adalimumab para la sarcoidosis, incluyendo la posibilidad de recurrir a entidades europeas que puedan respaldar y reforzar esta solicitud.

Desde ANES valoran "muy positivamente" la disposición mostrada por el Ministerio y reafirman su compromiso de seguir trabajando para "garantizar que todas las personas con sarcoidosis puedan ejercer plenamente su derecho a acceder a los tratamientos que necesitan".