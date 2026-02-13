El Departamento de Seguridad Nacional queda abocado al cierre tras el bloqueo de los demócratas en el Senado

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha bloqueado este jueves una moción para avanzar un proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad (DHS)--cuestionado por las redadas antimigración de las agencias federales--, lo que deja a la cartera al borde del cierre a partir de este sábado.

Los demócratas han conseguido bloquear una iniciativa del Partido Republicano que habría permitido financiar el Departamento dirigido por Kristi Noem durante dos semanas más, en una votación de 52 a 47, mientras que la moción requería un mínimo de 60 votos en la Cámara Alta.

El cierre, cuyos efectos se prevén mínimos en comparación con el cierre de Gobierno del pasado año que alcanzó un récord de 43 días, afectará sin embargo a más de 260.000 empleados federales, según recoge el diario 'The Hill'.

Los senadores han votado de este modo al considerar insuficiente la oferta de la Casa Blanca para reformar las operaciones de control de inmigración, después de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en Minneapolis, en el marco de las redadas contra migrantes en esta ciudad del estado de Minnesota.

En particular, exigen que se establezcan estándares universales del uso de la fuerza para estos agentes, que se regulen los requisitos para el empleo de cámaras corporales en sus uniformes y se les prohíba el uso de máscaras para ocultar su identidad.

Asimismo, piden que se termine con las patrullas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y obligar a los agentes a obtener una orden de allanamiento antes de entrar en la vivienda de un sospechoso.