Agencias

El BNP de Tarique Rahman obtiene la mayoría absoluta en las generales de Bangladés

Guardar

Daca, 13 feb (EFE). El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) ha obtenido una victoria masiva en las elecciones generales celebradas ayer al lograr 209 de los 297 escaños escrutados, según datos de la Comisión Electoral facilitados este viernes a EFE a falta todavía del anuncio oficial y definitivo de los resultados.

Este recuento preliminar, que figura en un documento compartido por el secretario de la Comisión, Akhtar Hossain, otorga al partido liderado por el exiliado Tarique Rahman una mayoría absoluta de más de dos tercios de la cámara.

El resultado sella el fin de la era de la derrocada Sheikh Hasina en un arco parlamentario compuesto íntegramente por antiguas formaciones opositoras.

Junto a las legislativas, el registro de la Comisión confirma el éxito del referéndum sobre el paquete de reformas constitucionales impulsado por el gobierno interino del Nobel Muhammad Yunus.

El "Sí" se impuso con un 60,26 % de los apoyos (48.074.429 votos), frente a los más de 22 millones de votos del "No", validando así el proceso de transición iniciado tras la caída de la autocracia el pasado agosto.

Estas reformas buscan limitar el poder ejecutivo y fortalecer las instituciones para evitar futuras derivas autoritarias, un mandato que ahora el nuevo Parlamento deberá implementar tras una jornada que registró una participación final del 59,88 %.

Los datos compartidos por Hossain muestran además un notable ascenso de las fuerzas de corte islamista., como el partido Bangladesh Jamaat-e-Islami que se sitúa como la segunda fuerza política del país con 68 escaños, una cifra que le otorga un peso decisivo en el nuevo Legislativo.

Por su parte, el National Citizen Party (NCP), vinculado a los movimientos juveniles de la revolución de 2024, entra en el Parlamento con seis asientos. El resto de la cámara se reparte entre pequeñas formaciones de base religiosa y siete candidatos independientes.

Pese a que las cifras son públicas, el anuncio oficial final podría retrasarse hasta este sábado para cumplir con el trámite legal de publicar el boletín oficial (Gazette). No obstante, el BNP ya ha anunciado su intención de formar gobierno este mismo domingo, una vez que la Comisión Electoral certifique los resultados de las 297 circunscripciones contabilizadas hasta ahora. EFE

(foto) (video)

(foto) (video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ucrania impone sanciones contra otros 91 buques de la 'flota fantasma' de Rusia

Kiev comunica la aplicación de medidas restrictivas a docenas de embarcaciones señaladas por transportar hidrocarburos rusos, acusándolas de facilitar la financiación de la ofensiva militar mediante elusión de controles internacionales, según análisis e información oficial divulgada hoy

Ucrania impone sanciones contra otros

Marriott anuncia un dividendo trimestral de 0,56 euros por acción, pagadero el 31 de marzo

La empresa planea distribuir beneficios a quienes posean títulos accionariales a finales de febrero de 2026, apoyada en un incremento sólido de utilidades, ingresos globales y un compromiso sostenido con el retorno financiero para sus inversores

Marriott anuncia un dividendo trimestral

Pasa a disposición judicial el individuo acusado de retener durante dos años a una mujer y uno de los encubridores

Las autoridades presentaron ante el juez al principal sospechoso de mantener privada de libertad a una mujer en Murcia y a la presunta colaboradora, tras finalizar la custodia policial, mientras la investigación sigue abierta por encubrimiento para otros dos involucrados

Pasa a disposición judicial el

Argentina Nathy Peluso cierra su gira mundial 'Grasa' con dos noches en Barcelona y Madrid

Infobae

La Real Sociedad entrega a Legends la camiseta con la que Mikel Merino fue campeón de Copa del Rey en 2021

La casaca utilizada por el actual futbolista del Arsenal en la histórica final ante el Athletic Club pasa a formar parte de la mayor colección global de memorabilia del balompié y podrá ser apreciada por seguidores desde este viernes en Legends

La Real Sociedad entrega a