EEUU y Taiwán rubrican su acuerdo comercial para rebajar aranceles

Estados Unidos y Taiwán han formalizado el acuerdo comercial por el que Washington rebajará al 15% desde el 20% el arancel aplicado a las importaciones procedentes de la isla, que eliminará, a su vez, las barreras arancelarias para las exportaciones estadounidenses y se compromete a adquirir 44.000 millones de dólares (37.055 millones de euros) en petróleo y GNL de EEUU.

De este modo, las partes han rubricado el pacto anunciado el pasado mes de enero, incluyendo la retirada de barreras arancelarias y no arancelarias por parte de Taiwán para las exportaciones industriales y agrícolas estadounidenses, además de otorgar "acceso preferencial al mercado" para las exportaciones de EEUU.

Asimismo, la isla asume compromisos para mejorar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación de la ley contra el robo de propiedad intelectual y reconoce la importancia de proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente, prohibiendo la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y mejorando la protección de los derechos laborales en los buques pesqueros, además de seguir adoptando y manteniendo altos niveles de protección ambiental.

Como parte del acuerdo, ambas partes tienen la intención de promover y facilitar inversiones transfronterizas, incluyendo la financiación estadounidense en sectores críticos de Taiwán, que se compromete a trabajar con Estados Unidos para establecer parques industriales y clústeres industriales para impulsar sustancialmente la capacidad de producción estadounidense en sectores clave de alta tecnología.

Además, los dos países promoverán la resiliencia de la cadena de suministro y se comprometen a combatir la evasión arancelaria, así como a reforzar su alineación en materia de seguridad económica mediante la cooperación económica y de seguridad nacional para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro.

Por otro lado, Taiwán prevé aumentar entre 2025 y 2029 sus compras de bienes estadounidenses, incluyendo gas natural licuado y petróleo crudo por valor de 44.400 millones de dólares (37.395 millones de euros); aeronaves y motores civiles por valor de 15.200 millones de dólares (12.800 millones de euros); así como de equipos eléctricos, redes eléctricas, materiales, generadores, instalaciones de almacenamiento, equipos marinos, equipos de fabricación de acero y otros equipos por valor de 25.200 millones de dólares (21.225 millones de euros).

De este modo, "dado el compromiso de Taiwán de adoptar medidas significativas para impulsar una relación comercial más sólida y recíproca", Estados Unidos se ha comprometido a reducir sus aranceles sobre los productos originarios de Taiwán y pasará a aplicar un gravamen del 15%, mientras que para ciertos productos no aplicará el arancel recíproco.

"El Acuerdo de Comercio Recíproco con Taiwán eliminará las barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan las exportaciones estadounidenses a Taiwán, lo que aumentará las oportunidades para los agricultores, ganaderos, pescadores, trabajadores, pequeñas empresas y fabricantes estadounidenses", destacó el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, para quien este tratado mejorará significativamente la resiliencia de las cadenas de suministro, especialmente en los sectores de alta tecnología.