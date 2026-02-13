Dimite el CEO de DP World por su vinculación con Jeffrey Epstein

El empresario emiratí Ahmed bin Sulayem, presidente y consejero delegado de la multinacional logística DP World, ha presentado su dimisión tras la aparición de su nombre en los papeles del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El nombre de Bin Sulayem fue redactado en algunos correos electrónicos en los archivos de Epstein, pero el congresista Thomas Massie, republicano de Kentucky, lo nombró como el destinatario de uno de los correos electrónicos más siniestros de la última remesa de archivos desclasificados.

En un intercambio de mensajes, Epstein escribe a Bin Sulayem diciéndole que he había "encantado" el "vídeo de la tortura", sin dar más detalles. Los correos han revelado una relación entre Epstein y Bin Sulayem que se remontaba décadas y, en sus conversaciones, hablaban de temas lascivos, como sexo, masajes íntimos y acompañantes.

Después de que empresas y fondos comenzaran a desvincularse en los últimos días de DP World, la multinacional ha anunciado en un escueto comunicado este viernes que Bin Sulayem "ha renunciado con efecto inmediato". Essa Kazim ha sido nombrado presidente y Yuvraj Narayan desempeñará la labor de consejero delegado de la compañía.